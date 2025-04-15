Лимон спасает от болезней — но может их и вызвать

Он яркий, сочный и невероятно кислый — лимон давно стал не просто фруктом, а настоящей звездой кухни и народной медицины. Его добавляют в чай, выпечку, салаты и даже используют как натуральное средство от многих недугов. Но безопасно ли употреблять лимонный сок ежедневно? Ответ не так однозначен, как может показаться.
Можно ли пить лимонный сок каждый день: ответ удивит
Что делает лимон особенным
Этот солнечный цитрус легко узнаваем по насыщенной жёлтой кожуре и характерному кисловатому вкусу. Несмотря на доступность круглый год, он у многих ассоциируется с летом — благодаря своей свежести и лёгкости.
Однако лимон — это не только вкус, но и мощный источник витаминов и микроэлементов. В его составе:
Именно это делает его универсальным союзником здоровья. Но, как и в случае с любыми полезными продуктами, важна мера.
В чём реальная польза лимона:
При этом он освежает и утоляет жажду лучше многих напитков - неудивительно, что его так любят добавлять в воду.
Но стоит ли пить лимонный сок каждый день
Если у вас нет проблем с ЖКТ — смело добавляйте лимон в воду и чай. Однако есть нюансы:
Для всех остальных ежедневное употребление лимонного сока в умеренных количествах — вполне безопасная и даже полезная привычка. Главное — не перебарщивать и прислушиваться к своему организму.
Лимо́н - вид рода Цитрус подтрибы Цитрусовые семейства Рутовые.
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