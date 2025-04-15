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Лимон спасает от болезней — но может их и вызвать

2:10
Здоровье

Он яркий, сочный и невероятно кислый — лимон давно стал не просто фруктом, а настоящей звездой кухни и народной медицины. Его добавляют в чай, выпечку, салаты и даже используют как натуральное средство от многих недугов. Но безопасно ли употреблять лимонный сок ежедневно? Ответ не так однозначен, как может показаться.

Лимоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лимоны

Можно ли пить лимонный сок каждый день: ответ удивит

Что делает лимон особенным

Этот солнечный цитрус легко узнаваем по насыщенной жёлтой кожуре и характерному кисловатому вкусу. Несмотря на доступность круглый год, он у многих ассоциируется с летом — благодаря своей свежести и лёгкости.

Однако лимон — это не только вкус, но и мощный источник витаминов и микроэлементов. В его составе:

  • витамины A, B, C;
  • калий, магний, железо и кальций;
  • клетчатка, особенно в кожуре.

Именно это делает его универсальным союзником здоровья. Но, как и в случае с любыми полезными продуктами, важна мера.

В чём реальная польза лимона:

  • стимулирует иммунную систему;
  • помогает детоксикации организма;
  • может снижать давление;
  • облегчает тошноту и помогает при рвоте;
  • способствует усвоению железа;
  • предотвращает образование камней в почках;
  • обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом.

При этом он освежает и утоляет жажду лучше многих напитков - неудивительно, что его так любят добавлять в воду.

Но стоит ли пить лимонный сок каждый день

Если у вас нет проблем с ЖКТ — смело добавляйте лимон в воду и чай. Однако есть нюансы:

  1. При запорах лимонный сок может ухудшить состояние, так как обладает вяжущим эффектом.

  2. При гастрите и изжоге кислота лимона может усугубить жжение и вызвать дискомфорт.

Для всех остальных ежедневное употребление лимонного сока в умеренных количествах — вполне безопасная и даже полезная привычка. Главное — не перебарщивать и прислушиваться к своему организму.

Уточнения

Лимо́н - вид рода Цитрус подтрибы Цитрусовые семейства Рутовые.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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