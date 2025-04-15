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Ваши почки зовут на помощь, но вы их не слышите: 4 способа это изменить

2:24
Здоровье

Они работают 24/7, фильтруя кровь, удаляя токсины, регулируя давление и поддерживая баланс жидкости в организме. Но когда почки начинают сдавать, вы можете даже не заметить. Симптомы появляются слишком поздно.

Фигура девушки
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Фигура девушки

Ваши почки могут молчать. Но это молчание опасно

Хроническая болезнь почек (ХБП) нередко развивается в тишине. По словам доктора Сонуса Патила, консультанта-нефролога и врача по трансплантации из клиники NephroPlus, только 4 простых шага могут спасти вас от катастрофы — почечной недостаточности.


1. Не пропускайте плановые обследования
Если у вас повышенное давление, диабет или в семье были случаи почечной болезни - вы в группе риска. Простой ежегодный скрининг (анализы крови и мочи) способен выявить болезнь задолго до первых симптомов.

2. Обращайте внимание на тревожные сигналы
Изменился цвет или частота мочеиспускания? Замечаете отёки или постоянную усталость? Эти знаки не стоит игнорировать. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем выше шансы сохранить функцию почек.

3. Придерживайтесь здорового образа жизни
Ваш рацион должен быть союзником почек, а не их врагом. Снижение соли, отказ от фастфуда, добавление овощей, цельных зёрен и фруктов — всё это снижает нагрузку на фильтрующую систему организма.

Физическая активность, контроль сахара и давления, отказ от курения и алкоголя, умеренное потребление обезболивающих — всё это прямой путь к здоровью почек.

4. Не откладывайте визит к врачу
При первых признаках сбоя почек важно сразу обратиться к нефрологу. Именно ранняя диагностика помогает контролировать болезнь и замедлить её развитие.

"Почки — это орган, который чаще всего молчит. Поэтому так важно вовремя услышать их шёпот. Правильные привычки и внимательность к своему телу способны сохранить здоровье на годы", — подчёркивает доктор Патил.


Слишком многие узнают о болезни почек, когда уже поздно. Сделайте сегодня хотя бы одну из этих четырёх вещей — и, возможно, вы спасёте себя от молчаливой угрозы.

Уточнения

По́чка челове́ка - парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования и спермообразования регуляцию химического гомеостаза организма.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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