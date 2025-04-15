7 фруктов, которые насыщают железом лучше, чем стейк

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждому организму нужно железо. Оно помогает крови транспортировать кислород, влияет на уровень энергии и общее самочувствие. Дефицит железа — одна из самых распространённых проблем: по оценкам ВОЗ, с анемией живут более 1,6 миллиарда человек, и в половине случаев причина — нехватка именно этого элемента.

Если не едите мясо, то эти фрукты могут помочь вам пополнить запасы железа

Если вы отказались от мяса, не стоит паниковать: восполнить железо можно и с помощью растительной пищи. Особенно — фруктов.

Некоторые из них могут не только восполнить нехватку микроэлементов, но и улучшить их усвоение благодаря витамину С. Вот 7 фруктов, которые стоит включить в рацион, чтобы железа в организме хватало с запасом.

1. Финики

Эти сладкие плоды — настоящая кладезь железа: 4,79 мг на 100 граммов. Помимо него, в финиках есть клетчатка, антиоксиданты, кальций, магний, цинк и целый список витаминов — от A до K.

2. Чернослив

На втором месте — чернослив. В 100 граммах содержится 3,52 мг железа, плюс витамин К, витамины группы B и калий. Также чернослив богат клетчаткой и подходит для улучшения пищеварения.

3. Курага

Курага содержит 2,7 мг железа на 100 граммов. Железо в ней негемовое, то есть усваивается не так просто. Но если сочетать с продуктами, богатыми витамином С, усвоение значительно улучшится.

4. Изюм

В изюме — около 1 мг железа. Это вдвое больше, чем в свежем винограде, ведь при сушке питательные вещества концентрируются. Дополнительно — витамины группы B и калий.

5. Ягоды

Хотя ягодное железо — всего 0,3 мг, они полезны в другом: витамины (особенно С) помогают организму лучше усваивать железо из других продуктов. Идеальны в паре с курагой или финиками.

6. Гранат

Один из самых известных фруктов против анемии. В 100 граммах — 0,3 мг железа. Зато в составе ещё фолиевая кислота и витамины A, C и E, что делает его мощной поддержкой организма.

7. Арбуз

Если не любите сушёные фрукты, арбуз — ваш вариант. В 100 граммах — 0,24 мг железа. Его сила — в витамине С и антиоксидантах (ликопин и бета-каротин), которые усиливают всасывание железа.

Фрукты — не просто вкусный перекус, но и отличный способ поддерживать здоровье крови. Добавьте пару горстей сухофруктов или стакан ягод в ежедневный рацион — и ваш организм скажет вам спасибо.

Уточнения

Анеми́я - патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.



