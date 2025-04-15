Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Омолодить мозг на 10 лет можно с помощью одного лайфхака с телефоном: измените эту настройку
Простые приёмы, которые превращают дачу в райское место
Таинственный объект за Плутоном: к чему готовятся астрофизики
Бен Аффлек раскрыл, почему боится начинать новые отношения
Ваши почки зовут на помощь, но вы их не слышите: 4 способа это изменить
Нептун, Лисоплащ и другие сигналы Судного дня: УВБ-76 снова заговорила
Память под угрозой: главу евродипломатии обвиняют в неуважении к Великой Победе
Новые роды — новые правила: как гостевые дети испортили статистику
Трамп колеблется, а санкции уже на прицеле: Вашингтон готовит новую волну

7 фруктов, которые насыщают железом лучше, чем стейк

3:10
Здоровье

Каждому организму нужно железо. Оно помогает крови транспортировать кислород, влияет на уровень энергии и общее самочувствие. Дефицит железа — одна из самых распространённых проблем: по оценкам ВОЗ, с анемией живут более 1,6 миллиарда человек, и в половине случаев причина — нехватка именно этого элемента.

Если не едите мясо, то эти фрукты могут помочь вам пополнить запасы железа

Если вы отказались от мяса, не стоит паниковать: восполнить железо можно и с помощью растительной пищи. Особенно — фруктов.

Некоторые из них могут не только восполнить нехватку микроэлементов, но и улучшить их усвоение благодаря витамину С. Вот 7 фруктов, которые стоит включить в рацион, чтобы железа в организме хватало с запасом.

1. Финики
Эти сладкие плоды — настоящая кладезь железа: 4,79 мг на 100 граммов. Помимо него, в финиках есть клетчатка, антиоксиданты, кальций, магний, цинк и целый список витаминов — от A до K.

2. Чернослив
На втором месте — чернослив. В 100 граммах содержится 3,52 мг железа, плюс витамин К, витамины группы B и калий. Также чернослив богат клетчаткой и подходит для улучшения пищеварения.

3. Курага
Курага содержит 2,7 мг железа на 100 граммов. Железо в ней негемовое, то есть усваивается не так просто. Но если сочетать с продуктами, богатыми витамином С, усвоение значительно улучшится.

4. Изюм
В изюме — около 1 мг железа. Это вдвое больше, чем в свежем винограде, ведь при сушке питательные вещества концентрируются. Дополнительно — витамины группы B и калий.

5. Ягоды
Хотя ягодное железо — всего 0,3 мг, они полезны в другом: витамины (особенно С) помогают организму лучше усваивать железо из других продуктов. Идеальны в паре с курагой или финиками.

6. Гранат
Один из самых известных фруктов против анемии. В 100 граммах — 0,3 мг железа. Зато в составе ещё фолиевая кислота и витамины A, C и E, что делает его мощной поддержкой организма.

7. Арбуз
Если не любите сушёные фрукты, арбуз — ваш вариант. В 100 граммах — 0,24 мг железа. Его сила — в витамине С и антиоксидантах (ликопин и бета-каротин), которые усиливают всасывание железа.

Фрукты — не просто вкусный перекус, но и отличный способ поддерживать здоровье крови. Добавьте пару горстей сухофруктов или стакан ягод в ежедневный рацион — и ваш организм скажет вам спасибо.

Уточнения

Анеми́я - патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Сейчас читают
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Здоровье
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно Аудио 
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Авто
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели Аудио 
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Военные новости
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Подготовка кондиционера и салона автомобиля к лету: пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Попытка путча в Венгрии 1956 года по сути стала первой фашистской пробой пера после краха Гитлера Сергей Лебедев Roewe D6: почему этот электромобиль стал революцией в мире авто Игорь Буккер
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Последние материалы
Новые роды — новые правила: как гостевые дети испортили статистику
Трамп колеблется, а санкции уже на прицеле: Вашингтон готовит новую волну
Наследник Ан-26 споткнулся на взлёте: туманные перспективы лёгкого транспортника Ил-112В
Добавка в масло, которая может сократить расход и вернуть тягу
4 растения, которые борются с токсинами в квартире
Рецепт куриного рагу, которое хочется есть и на ужин, и на обед
Жизнь за кулисами разума: как выйти за пределы обыденного "я"
Старые-добрые... некрасивые? Эти кроссовки внезапно стали символом моды
Миллиарды евро повисли в воздухе: Евросоюз приостановил тарифы против США
Старые цеха — новая жизнь: АвтоВАЗ запускает малосерийное производство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.