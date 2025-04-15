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Омолодить мозг на 10 лет можно с помощью одного лайфхака с телефоном: измените эту настройку

1:04
Здоровье

Часто люди стараются омолодить кожу, лицо. Но как же мозг? Он тоже стареет, почему многие не думают об этом. Ученые из США и Канады нашли простой способ не дать мозгу стареть.

Женщина в розовом держит в руках розовый телефон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в розовом держит в руках розовый телефон

Они провели эксперимент с участием 467 пользователей смартфонов. Учёные предложили им установить на телефон приложение, которое блокирует мобильный интернет. Эти люди могли могли пользоваться звонками и сообщениями.

Через две недели после старта эксперимента они отметили, что стали чувствовать себя в разы лучше. У многих значительно снизился уровень тревоги, нервного напряжения и стресса. Такое состояние можно назвать эффектом сопоставимым с омоложением мозга на 10 лет, уверен психолог.

Ученые добавили, что гаджеты кардинально поменяли нашу жизнь, но человеческая психология осталась прежней. Наши данные показывают, что люди не приспособлены к постоянной связи со всеми и всегда.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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