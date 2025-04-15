Омолодить мозг на 10 лет можно с помощью одного лайфхака с телефоном: измените эту настройку

Часто люди стараются омолодить кожу, лицо. Но как же мозг? Он тоже стареет, почему многие не думают об этом. Ученые из США и Канады нашли простой способ не дать мозгу стареть.
Они провели эксперимент с участием 467 пользователей смартфонов. Учёные предложили им установить на телефон приложение, которое блокирует мобильный интернет. Эти люди могли могли пользоваться звонками и сообщениями.
Через две недели после старта эксперимента они отметили, что стали чувствовать себя в разы лучше. У многих значительно снизился уровень тревоги, нервного напряжения и стресса. Такое состояние можно назвать эффектом сопоставимым с омоложением мозга на 10 лет, уверен психолог.
Ученые добавили, что гаджеты кардинально поменяли нашу жизнь, но человеческая психология осталась прежней. Наши данные показывают, что люди не приспособлены к постоянной связи со всеми и всегда.
Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.