Омолодить мозг на 10 лет можно с помощью одного лайфхака с телефоном: измените эту настройку

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто люди стараются омолодить кожу, лицо. Но как же мозг? Он тоже стареет, почему многие не думают об этом. Ученые из США и Канады нашли простой способ не дать мозгу стареть.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в розовом держит в руках розовый телефон

Они провели эксперимент с участием 467 пользователей смартфонов. Учёные предложили им установить на телефон приложение, которое блокирует мобильный интернет. Эти люди могли могли пользоваться звонками и сообщениями.

Через две недели после старта эксперимента они отметили, что стали чувствовать себя в разы лучше. У многих значительно снизился уровень тревоги, нервного напряжения и стресса. Такое состояние можно назвать эффектом сопоставимым с омоложением мозга на 10 лет, уверен психолог.

Ученые добавили, что гаджеты кардинально поменяли нашу жизнь, но человеческая психология осталась прежней. Наши данные показывают, что люди не приспособлены к постоянной связи со всеми и всегда.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

