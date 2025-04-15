Сила шалфея: как одно растение помогает контролировать сахар и улучшает память

То, что растения полезны для здоровья, известно с древних времён. Их использовали и продолжают использовать для лечения множества недугов. Но среди множества целебных трав особенно выделяется шалфей - ароматное растение, которое не только помогает нормализовать уровень сахара в крови, но и поддерживает мозг в тонусе.

Фото: source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шалфей

Этот травянистый кустарник издавна славится своими целебными свойствами: он обладает противовоспалительным, антимикробным и антиоксидантным действием. Традиционно его применяли для улучшения когнитивных функций — памяти и концентрации внимания. Однако сегодня учёные обнаружили ещё одну важную его способность: помогать регулировать уровень глюкозы в крови, что делает шалфей особенно полезным для людей с диабетом.

Как использовать шалфей

По данным портала Tua Saúde, его листья чаще всего заваривают как чай, а стебли — добавляют в блюда, особенно мясные, благодаря их насыщенному аромату. Шалфей также используется в виде эфирного масла для расслабляющих ванн и аромапроцедур, что делает его универсальным растением с множеством применений.

Дополнительные лечебные свойства шалфея:

1. Улучшает пищеварение

Шалфей может облегчить боль в желудке и кишечнике, уменьшить вздутие, газообразование и изжогу. Он часто применяется при гастрите, язвах и плохом пищеварении.

2. Борется с усталостью

Как отмечает портал Cuerpo y Mente, шалфей действует как природный тоник — помогает восстановиться после вирусных инфекций, снимает слабость и апатию, повышает общий тонус организма.

3. Снижает риск развития рака

Исследования показывают, что шалфей способен замедлять рост раковых клеток и даже разрушать их. Он может снижать риск таких видов рака, как рак груди, шейки матки, толстой кишки, лёгких и кожи.

4. Отличное средство для полоскания рта

Настой шалфея прекрасно справляется с воспалениями горла, язвами во рту, гингивитом и кровоточивостью дёсен. Он освежает дыхание и устраняет неприятный запах изо рта.

5. Укрепляет волосы и борется с перхотью

В сочетании с розмарином и чабрецом шалфей укрепляет волосы. Его масло или настой применяют в виде массажных процедур и ополаскиваний для уменьшения перхоти.

6. Природный антисептик

Эфирное масло шалфея и спиртовые экстракты обладают антибактериальными свойствами. Исследования показывают, что они эффективны против таких бактерий, как Bacillus cereus, Listeria monocytogenes и Staphylococcus epidermidis.

Несмотря на многочисленные полезные свойства, шалфей — это не лекарство, и он не должен заменять медицинские препараты. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Шалфе́й или Са́львия (лат. Salvia) — крупный род многолетних травянистых растений и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae). Представители рода распространены во всех частях Старого и Нового Света. Род включает более 1000 видов.

