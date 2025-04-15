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Выбираем между сливочным и оливковым: что лучше для мозга и сердца

2:28
Здоровье

Жиры часто оказываются в роли "врага номер один" в питании, но на самом деле они жизненно важны — особенно для работы мозга. Один из ключевых элементов — омега-3. Эти незаменимые жирные кислоты не вырабатываются организмом самостоятельно, но играют критическую роль в поддержке памяти, концентрации и эмоционального фона.

оливковое масло
Фото: commons.wikimedia.org by Roberta Sorge, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
оливковое масло

Почему мозгу нужны жиры

До 60% нашего мозга состоит из жиров. Поэтому неудивительно, что он требует качественного "топлива" — тех самых полезных жиров, которые мы можем получить только с пищей. Омега-3, омега-6 и омега-9 — триада, которая поддерживает здоровье мозга, нервной системы и даже влияет на наше настроение.

Эти жирные кислоты особенно важны, потому что участвуют в построении клеточных мембран и в процессах обмена в головном мозге. Они улучшают память, способствуют ясности мышления и стабилизируют эмоциональное состояние.

Где их искать:

  • Жирная рыба (лосось, сардины, скумбрия).

  • Масло канолы (рапсовое).

  • Грецкие орехи и масло из них.

  • Яйца, обогащённые омега-3.

  • Льняное масло и семена льна.

Омега-9, содержащиеся, например, в оливковом масле и авокадо, также важны: они уменьшают воспаления и улучшают кровообращение, обеспечивая приток кислорода и питательных веществ к мозгу.

Как добавить полезные жиры в повседневный рацион

Простые и вкусные идеи для вашего меню:

  • Завтрак: цельнозерновой тост с авокадо, каплей масла грецкого ореха и посыпкой из конопляных семян.

  • Обед: салат из чечевицы с сардинами и дроблёными орехами.

  • Десерт: греческий йогурт с ложечкой мёда и щепоткой измельчённого фундука.

Когда дело доходит до выбора между оливковым маслом и маслом сливочным, победа — за первым. Богатое омега-9 и антиоксидантами, оно прекрасно подходит для салатов и лёгких термических обработок. Оно помогает защитить клетки, снижает воспаления и поддерживает хорошее кровообращение.

Сливочное масло тоже не стоит исключать: в умеренных количествах оно полезно как источник витамина А. Лучше всего — использовать его "сырым" — например, намазав на тёплый хлеб.

Уточнения

Омега-9-ненасыщенные жирные кислоты или ω-9 жирные кислоты — семейство ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-9 позиции, то есть расположенную между девятым и десятым атомами углерода, считая от метилового конца жирной кислоты (от омега-атома).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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