Умываться или нет: вот как утренние процедуры влияют на вашу кожу

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Кажется невероятным, но даже обычная вода из-под крана способна ухудшить состояние кожи. Под действием сухого городского воздуха и с возрастом кожа становится раздражительной и пересушенной. В итоге простое умывание вызывает зуд и чувство стянутости. Именно поэтому многие актрисы и бьюти-блогеры отказываются от утреннего очищения, считая, что вода и средства смывают защитный липидный слой. Но стоит ли полностью отказываться от ухода? На этот вопрос ответила косметолог и нутрициолог Екатерина Фролова.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Косметолог

Нужно ли умываться утром

Специалисты уверены: очищение по утрам необходимо. Но важно помнить, что не любая вода подходит для этого. Вместо водопроводной лучше использовать фильтрованную, кипячёную или минеральную воду.

Утром умываться обязательно, но не агрессивными средствами. Нельзя смывать липидный слой — это прямой путь к кожным проблемам. Если достаточно воды — отлично. Чувствительную кожу можно орошать гидролатом и протирать ватным диском. А если требуется очищение средством — выбирайте мягкое молочко или гель без жёстких ПАВ - сообщает Служба Новостей.

Почему молочко кажется тяжёлым

Некоторые женщины жалуются на тяжесть и липкость после использования молочка. Однако косметолог утверждает: проблема чаще всего в неправильном применении средства.

Опасности многоступенчатого ухода

Перегружать кожу многочисленными слоями косметики — серьёзная ошибка. Славянская кожа не нуждается в сложных схемах ухода.

"Многоступенчатый уход — это перебор. Количество этапов зависит от состояния кожи и времени года. Летом я иногда оставляю только очищение и тонизирование, подбирая насыщенный тонер. В других случаях требуется три-четыре этапа, но больше — уже лишнее", — объясняет Фролова.

Какой уход нужен коже утром

В классической схеме утреннего ухода три шага:

очищение

тонизирование

нанесение крема

Крем важно выбирать по возрасту и потребностям кожи. Летом подойдут лёгкие увлажняющие текстуры, а зимой — плотные и питательные.

"Дополнительные этапы, например, сыворотка, можно добавить при необходимости. Но это не обязательная часть ухода", — добавила косметолог.