Не крем, а еда: 6 продуктов, которые стирают возраст с лица

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите сохранить упругую кожу, здоровые волосы и ощущение бодрости без магических пилюль? Тогда начните с самого очевидного — питания. Некоторые продукты действительно помогают замедлить старение — и это не миф.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Двойной подбородок

Секрет молодости — не в креме, а в тарелке: что есть, чтобы сиять изнутри

Об этом рассказала нутрициолог Камила Газетдинова. По её словам, молодость начинается изнутри, а значит, многое зависит от того, что мы кладём себе в тарелку каждый день.

ТОП продуктов для молодости:

Морковь - королева сияющей кожи. Благодаря бета-каротину она стимулирует выработку витамина A, который восстанавливает клетки и сохраняет эластичность кожи.

Лосось - источник омега-3 жирных кислот, отвечающих за увлажнение кожи головы и улучшение кровообращения. В нём также содержатся витамины группы B, которые укрепляют волосы и замедляют их выпадение.

Также в рацион стоит добавить:

яйца - источник белка и биотина для волос;

- источник белка и биотина для волос; куркуму - природный антиоксидант с противовоспалительным эффектом;

- природный антиоксидант с противовоспалительным эффектом; зелёный чай - борется со свободными радикалами;

- борется со свободными радикалами; авокадо - содержит полезные жиры, питающие кожу и поддерживающие гормональный баланс.

"Регулярное употребление этих продуктов помогает не только выглядеть лучше, но и ощущать себя моложе", — отмечает Газетдинова.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

