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Не крем, а еда: 6 продуктов, которые стирают возраст с лица

1:29
Здоровье

Хотите сохранить упругую кожу, здоровые волосы и ощущение бодрости без магических пилюль? Тогда начните с самого очевидного — питания. Некоторые продукты действительно помогают замедлить старение — и это не миф.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Секрет молодости — не в креме, а в тарелке: что есть, чтобы сиять изнутри

Об этом рассказала нутрициолог Камила Газетдинова. По её словам, молодость начинается изнутри, а значит, многое зависит от того, что мы кладём себе в тарелку каждый день.

ТОП продуктов для молодости:

Морковь - королева сияющей кожи. Благодаря бета-каротину она стимулирует выработку витамина A, который восстанавливает клетки и сохраняет эластичность кожи.

Лосось - источник омега-3 жирных кислот, отвечающих за увлажнение кожи головы и улучшение кровообращения. В нём также содержатся витамины группы B, которые укрепляют волосы и замедляют их выпадение.

Также в рацион стоит добавить:

  • яйца - источник белка и биотина для волос;
  • куркуму - природный антиоксидант с противовоспалительным эффектом;
  • зелёный чай - борется со свободными радикалами;
  • авокадо - содержит полезные жиры, питающие кожу и поддерживающие гормональный баланс.

"Регулярное употребление этих продуктов помогает не только выглядеть лучше, но и ощущать себя моложе", — отмечает Газетдинова.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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