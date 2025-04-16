Не крем, а еда: 6 продуктов, которые стирают возраст с лица

Хотите сохранить упругую кожу, здоровые волосы и ощущение бодрости без магических пилюль? Тогда начните с самого очевидного — питания. Некоторые продукты действительно помогают замедлить старение — и это не миф.
Об этом рассказала нутрициолог Камила Газетдинова. По её словам, молодость начинается изнутри, а значит, многое зависит от того, что мы кладём себе в тарелку каждый день.
ТОП продуктов для молодости:
Морковь - королева сияющей кожи. Благодаря бета-каротину она стимулирует выработку витамина A, который восстанавливает клетки и сохраняет эластичность кожи.
Лосось - источник омега-3 жирных кислот, отвечающих за увлажнение кожи головы и улучшение кровообращения. В нём также содержатся витамины группы B, которые укрепляют волосы и замедляют их выпадение.
Также в рацион стоит добавить:
"Регулярное употребление этих продуктов помогает не только выглядеть лучше, но и ощущать себя моложе", — отмечает Газетдинова.
Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.
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