Секрет сияющей кожи: 7 продуктов, которые заменят косметолога

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите, чтобы кожа оставалась сияющей, упругой и свежей без салонных процедур? Всё начинается с тарелки. Именно питание играет ключевую роль в том, как выглядит наша кожа с возрастом. Некоторые продукты не просто поддерживают здоровье — они буквально "включают" режим омоложения изнутри.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

Авокадо

Жирный, но полезный. В авокадо полно мононенасыщенных жиров и витамина Е. Они увлажняют кожу, уменьшают воспаления и повышают эластичность. Морщины — на выход.

Ягоды

Черника, клубника, ежевика — натуральные борцы со старением. Благодаря антоцианам они нейтрализуют свободные радикалы, защищают коллаген и сохраняют кожу упругой.

Жирная рыба

Лосось, сардины, скумбрия богаты омега-3. Эти кислоты помогают коже удерживать влагу и борются с воспалением, которое ускоряет старение.

Помидоры

Источник ликопина — антиоксиданта, который защищает кожу от УФ-излучения и повышает её эластичность. Варёные и запечённые томаты усваиваются ещё лучше.

Грецкие орехи

Цинк, селен, витамин Е — всё это в одном орехе. Они ускоряют регенерацию кожи и защищают её от вредных факторов.

Оливковое масло

Нерафинированное масло первого отжима содержит полифенолы, увлажняет кожу изнутри и делает её мягкой и эластичной. Идеальный выбор для заправок.

Темный шоколад

Какао с содержанием от 70% насыщает кожу изнутри. Полифенолы усиливают кровоток, и кожа буквально светится.

Сбалансированное питание с этими продуктами — это не диета, а стратегия молодости. Они работают на клеточном уровне, замедляют фотостарение и улучшают тон и текстуру кожи. Сияние — это не магия, а правильный рацион.

Уточнения

Омоложе́ние или ревитализа́ция (дословно — "оживление" от лат. re… "повтор" + vita "жизнь"), реювена́ция (дословно — "омоложение" от лат. juvenālis "юношеский") — представление о возможности обратить вспять процесс старения.

