Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский Крым: стал известен ответ России на заявления о полуострове
Эта цифра удивит: сколько жира на самом деле уходит после пластики
Вышли на самих себя: Америка свернула расследование якобы преступлений РФ
Маленькая ошибка — огромный ремонт: как долив масла может привести к гибели двигателя
Инфляция для бедных: как она влияет на реальные доходы
Цена проигрыша: Европа расплатиться за войну с Россией
Только не варите: как запечь брокколи, чтобы даже её ненавистники попросили добавки
Последняя китайская скидка: больная реакция Америки на ответные пошлины
Скотч вместо ремонта: как пассажиры спасали себя во время полёта

Вы не обязаны всё контролировать: почему детям нужен хаос — и как он помогает спать лучше

2:50
Здоровье

Забудьте всё, что вы слышали о тихой, тёмной комнате для дневного сна младенца. Исследователь сна профессор Хелен Болл утверждает: это может сбить естественные биоритмы ребёнка и испортить ночной сон.

Ребёнок
Фото: commons.wikimedia.org by Puzzle dop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ребёнок

Свет, шум и стиральная машина

Профессор Болл, проводившая масштабное исследование сна более 5000 детей и родителей, советует родителям менять подход. Она уверена: малышам лучше спать днём в светлой комнате с фоновыми звуками — например, рядом со стиральной машиной. Тогда они просыпаются естественно, не перераспределяя "запасы сна" на дневное время.

"Младенцы, как и взрослые, засыпают, когда накапливается усталость. Это зависит от того, насколько насыщенным был день — были ли они на прогулке, получали ли сенсорную стимуляцию", — объясняет Болл.

Длинный сон днём в тишине превращается в "мини-ночь", и в итоге ребёнок может быть бодр ночью.

Почему жёсткие графики не работают

Популярность "окон бодрствования" и приложений для контроля сна, по мнению Болл, только усиливает давление на родителей. Вместо спокойного наблюдения за ребёнком они пытаются "вписать" его в расписание.

Она также критикует метод "контролируемого плача", при котором родители не подходят к ребёнку, если он проснулся. Такой подход, по её словам, — пережиток старых установок, когда ребёнка нужно было "приучать" к режиму любой ценой.

А что говорит медицина

Советы NHS перекликаются с позицией Болл: не беспокойтесь о дневных шумах и играйте с ребёнком при свете. Индивидуальный ритм сна у каждого малыша — и это нормально.

В то же время, профессор Пол Гринграс из Королевского колледжа Лондона отмечает: универсальных советов быть не может. Иногда ритм дня действительно помогает семье чувствовать себя лучше. Однако он предостерегает от слишком строгих схем в первые месяцы жизни и призывает проверять квалификацию консультантов по сну — пока эта сфера остаётся нерегулируемой.

Главное — наблюдать, а не подгонять

Болл подчёркивает: не стоит воспринимать потирание глаз или зевоту как сигнал ко сну. Это может быть просто скука.

"Ждать, пока малыш сам захочет спать — гораздо спокойнее и проще, чем укачивать его против его воли", — говорит она.

Вместо того чтобы следовать жёстким схемам и навязанным "правилам", важно прислушиваться к самому ребёнку — его ритмам, потребностям и сигналам. Иногда лучший распорядок — это его отсутствие. Светлая комната, немного фонового шума и меньше контроля — вот что может подарить всем в доме больше спокойных ночей.

Уточнения

Младе́нец грудной ребёнок - ребёнок в возрасте от рождения до года.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эффект фотошопа за 10 секунд: что наносить до тонального крема
Красота и стиль
Эффект фотошопа за 10 секунд: что наносить до тонального крема Аудио 
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году
Домашние животные
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году Аудио 
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Красота и стиль
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025 Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Легендарный Москвич: от народного авто до экспорта во Францию Дмитрий Плотников На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
Ручной динозавр: зачем вырастили существо, исчезнувшее миллионы лет назад
Ручной динозавр: зачем вырастили существо, исчезнувшее миллионы лет назад
Последние материалы
Цена проигрыша: Европа расплатиться за войну с Россией
Скотч вместо ремонта: как пассажиры спасали себя во время полёта
Рекорды в космосе: 70-летний астронавт завершил космическую миссию на день рождения
Смерть Tesla: Маск готов бросить государство ради компании
Секрет стройности моделей: водоросли против лишних сантиметров
Бросить Украину: Европа согласна отдать территории России
Развесной корм: хитрая экономия или путь к ветеринару
Аврора Киба ответила на вопрос о контракте с Григорием Лепсом
Обреченный остров: Дания не способна вооружить себя
Сдались без боя: ВС РФ в победном наступлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.