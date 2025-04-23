Вы не обязаны всё контролировать: почему детям нужен хаос — и как он помогает спать лучше

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Забудьте всё, что вы слышали о тихой, тёмной комнате для дневного сна младенца. Исследователь сна профессор Хелен Болл утверждает: это может сбить естественные биоритмы ребёнка и испортить ночной сон.

Фото: commons.wikimedia.org by Puzzle dop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ребёнок

Свет, шум и стиральная машина

Профессор Болл, проводившая масштабное исследование сна более 5000 детей и родителей, советует родителям менять подход. Она уверена: малышам лучше спать днём в светлой комнате с фоновыми звуками — например, рядом со стиральной машиной. Тогда они просыпаются естественно, не перераспределяя "запасы сна" на дневное время.

"Младенцы, как и взрослые, засыпают, когда накапливается усталость. Это зависит от того, насколько насыщенным был день — были ли они на прогулке, получали ли сенсорную стимуляцию", — объясняет Болл.

Длинный сон днём в тишине превращается в "мини-ночь", и в итоге ребёнок может быть бодр ночью.

Почему жёсткие графики не работают

Популярность "окон бодрствования" и приложений для контроля сна, по мнению Болл, только усиливает давление на родителей. Вместо спокойного наблюдения за ребёнком они пытаются "вписать" его в расписание.

Она также критикует метод "контролируемого плача", при котором родители не подходят к ребёнку, если он проснулся. Такой подход, по её словам, — пережиток старых установок, когда ребёнка нужно было "приучать" к режиму любой ценой.

А что говорит медицина

Советы NHS перекликаются с позицией Болл: не беспокойтесь о дневных шумах и играйте с ребёнком при свете. Индивидуальный ритм сна у каждого малыша — и это нормально.

В то же время, профессор Пол Гринграс из Королевского колледжа Лондона отмечает: универсальных советов быть не может. Иногда ритм дня действительно помогает семье чувствовать себя лучше. Однако он предостерегает от слишком строгих схем в первые месяцы жизни и призывает проверять квалификацию консультантов по сну — пока эта сфера остаётся нерегулируемой.

Главное — наблюдать, а не подгонять

Болл подчёркивает: не стоит воспринимать потирание глаз или зевоту как сигнал ко сну. Это может быть просто скука.

"Ждать, пока малыш сам захочет спать — гораздо спокойнее и проще, чем укачивать его против его воли", — говорит она.

Вместо того чтобы следовать жёстким схемам и навязанным "правилам", важно прислушиваться к самому ребёнку — его ритмам, потребностям и сигналам. Иногда лучший распорядок — это его отсутствие. Светлая комната, немного фонового шума и меньше контроля — вот что может подарить всем в доме больше спокойных ночей.

Уточнения

Младе́нец грудной ребёнок - ребёнок в возрасте от рождения до года.

