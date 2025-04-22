7 признаков того, что ваша подушка давно стала вашим главным врагом

3:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы спите всю ночь, но утром чувствуете себя так, будто вас кто-то "свернул в рулон"? Возможно, виновата не погода, не возраст и не стресс, а… подушка. Да-да, самая обычная, на которой вы засыпаете каждый вечер.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка спит с девушкой

Более трети взрослых в Великобритании просыпаются с болью в шее — к такому выводу пришли эксперты компании Simba. И чаще всего причина в неверном выборе подушки. Лиза Артис из благотворительной организации The Sleep Charity рассказала, какие ошибки допускают люди и как их исправить.

Подушка не подходит под позу сна

Спите на боку: нужна высокая и упругая подушка — чтобы заполняла пространство между ухом и плечом.

нужна высокая и упругая подушка — чтобы заполняла пространство между ухом и плечом. На спине: идеальна средняя по высоте, поддерживающая изгиб шеи.

идеальна средняя по высоте, поддерживающая изгиб шеи. На животе: лучше выбрать мягкую и тонкую — так меньше перегрузка на шею.

Почти половина "боковых" спят не на тех подушках, и каждый пятый "спинальник" — тоже. А это прямая дорога к дискомфорту.

Никогда не стираете подушку

Наволочку — да. А вот саму подушку? По данным опроса, 59% людей вообще её не стирают. А зря: в ней накапливаются пыль, клещи, аллергены. Стирайте каждые 3-6 месяцев — и дышать ночью станет легче.

Спите на диванной подушке

Особенно этим грешат молодые: около 25% в возрасте 18-24 лет используют диванные или дорожные подушки для сна. Проблема в том, что они не поддерживают шею, плохо пропускают воздух и могут вызывать перегрев. В результате — боли и бессонные ночи.

Не учитываете свою комплекцию

Высоким или крупным людям нужна более жёсткая и высокая подушка, чтобы держать шею и выравнивать позвоночник. Миниатюрным — мягче и ниже. Рост и вес — важны при выборе, как и поза сна. А лучше — протестировать подушку прямо в магазине в привычной позиции.

Складываете подушку пополам

Многие думают, что это удобно. Но на деле — неравномерное давление, искривление шеи и плохой сон. К тому же форма подушки портится, и она теряет свою поддержку.

Спите с кучей подушек

Каждый пятый кладёт под голову сразу 3 и больше. Но чем выше стопка, тем больше искривляется позвоночник. А лишняя высота часто вынуждает забираться выше и класть на подушку… плечи.

Кладёте плечи на подушку

11% опрошенных признались в этой привычке. Но она создаёт неправильный наклон тела и излишнее напряжение в мышцах шеи. Контурные подушки помогают держать голову в нужном положении и сохраняют выравнивание.

"Правильная подушка — это ваш первый шаг к спокойному сну без боли", — подчёркивает Лиза Артис.

Итак, подушка — это не просто элемент комфорта, а залог качественного сна и здоровья шеи. Неправильный выбор может испортить даже самый удобный матрас, а верный — избавит от боли, утренней скованности и хронической усталости. Прислушайтесь к телу, не экономьте на сне и сделайте подушку своим союзником, а не источником проблем.

Уточнения

Поду́шка - постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

