7 признаков того, что ваша подушка давно стала вашим главным врагом

Вы спите всю ночь, но утром чувствуете себя так, будто вас кто-то "свернул в рулон"? Возможно, виновата не погода, не возраст и не стресс, а… подушка. Да-да, самая обычная, на которой вы засыпаете каждый вечер.
Более трети взрослых в Великобритании просыпаются с болью в шее — к такому выводу пришли эксперты компании Simba. И чаще всего причина в неверном выборе подушки. Лиза Артис из благотворительной организации The Sleep Charity рассказала, какие ошибки допускают люди и как их исправить.
Почти половина "боковых" спят не на тех подушках, и каждый пятый "спинальник" — тоже. А это прямая дорога к дискомфорту.
Наволочку — да. А вот саму подушку? По данным опроса, 59% людей вообще её не стирают. А зря: в ней накапливаются пыль, клещи, аллергены. Стирайте каждые 3-6 месяцев — и дышать ночью станет легче.
Особенно этим грешат молодые: около 25% в возрасте 18-24 лет используют диванные или дорожные подушки для сна. Проблема в том, что они не поддерживают шею, плохо пропускают воздух и могут вызывать перегрев. В результате — боли и бессонные ночи.
Высоким или крупным людям нужна более жёсткая и высокая подушка, чтобы держать шею и выравнивать позвоночник. Миниатюрным — мягче и ниже. Рост и вес — важны при выборе, как и поза сна. А лучше — протестировать подушку прямо в магазине в привычной позиции.
Многие думают, что это удобно. Но на деле — неравномерное давление, искривление шеи и плохой сон. К тому же форма подушки портится, и она теряет свою поддержку.
Каждый пятый кладёт под голову сразу 3 и больше. Но чем выше стопка, тем больше искривляется позвоночник. А лишняя высота часто вынуждает забираться выше и класть на подушку… плечи.
11% опрошенных признались в этой привычке. Но она создаёт неправильный наклон тела и излишнее напряжение в мышцах шеи. Контурные подушки помогают держать голову в нужном положении и сохраняют выравнивание.
"Правильная подушка — это ваш первый шаг к спокойному сну без боли", — подчёркивает Лиза Артис.
Итак, подушка — это не просто элемент комфорта, а залог качественного сна и здоровья шеи. Неправильный выбор может испортить даже самый удобный матрас, а верный — избавит от боли, утренней скованности и хронической усталости. Прислушайтесь к телу, не экономьте на сне и сделайте подушку своим союзником, а не источником проблем.
Поду́шка - постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.
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