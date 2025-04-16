Этот бодипозитив вас разрушает: врач раскрыла коварную ловушку нездорового тренда

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что здоровый бодипозитив включает в себя принятие своего тела и стремление к его улучшению. В то же время, по её мнению, токсичный бодипозитив пропагандирует нездоровый образ жизни и наносит вред здоровью.

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Соломатина подчеркнула, что здоровый подход к бодипозитиву подразумевает принятие себя и других в своём естественном теле. Она также отметила, что жизнь — это постоянный процесс самосовершенствования, включая заботу о своём здоровье. Токсичный бодипозитив, в свою очередь, представляет собой явление, связанное с распространением в интернете контента, который пропагандирует нездоровый образ жизни.

Врач считает, что такой подход к бодипозитиву ухудшает здоровье людей и стимулирует создателей контента зарабатывать на этом, получая популярность и деньги.

"Чем больше нездоровых людей, тем меньше они могут полноценно работать и приносить пользу обществу. Они будут брать на себя больше каких-то пособий, выплат по инвалидности, лечение будет перераспределяться. Это паразитирующие люди на других членах общества", — сказала Соломатина.

Соломатина выразила обеспокоенность тем, что сторонники токсичного бодипозитива могут привлекать других людей к нездоровому образу жизни, используя их лень и желание получать удовольствие от еды. Она считает, что это движение эксплуатирует эти слабости для монетизации и создания сообщества, пишет Газета.Ru.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что идеология токсичного бодипозитива сокращает продолжительность жизни и требует медицинской помощи. Он также отметил, что ожирение является серьёзным медицинским состоянием, которое способствует развитию до 40 процентов неинфекционных заболеваний.

Уточнения

Бодипозити́в (англ. body positivity; от body — «тело» и positive) — общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своём теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть.

