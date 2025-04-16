Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых стильных легковых автомобилей СССР
Блестят, как новые: как помыть окна без воды и тряпки
Подписчики умоляли Галкина*: юморист выложил свежие фото с Пугачёвой и детьми
Секрет чистой кухни: эти 5 подручных средств работают, как профсоставы
Роза Хутор примет участие в создании интерактивной карты воинских обелисков в окрестностях Сочи
Как Lucid планирует обойти автогигантов: новый внедорожник по цене от 50 тысяч долларов
Ваш смартфон — теперь и паспорт, и билет: авиация уходит в цифру
Этот натуральный продукт убивает урожай картошки — но его продолжают добавлять
Вкусно до последнего ломтика: закуска, которая всегда уходит первой

Этот бодипозитив вас разрушает: врач раскрыла коварную ловушку нездорового тренда

2:00
Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что здоровый бодипозитив включает в себя принятие своего тела и стремление к его улучшению. В то же время, по её мнению, токсичный бодипозитив пропагандирует нездоровый образ жизни и наносит вред здоровью.

Полный мужчина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Полный мужчина

Соломатина подчеркнула, что здоровый подход к бодипозитиву подразумевает принятие себя и других в своём естественном теле. Она также отметила, что жизнь — это постоянный процесс самосовершенствования, включая заботу о своём здоровье. Токсичный бодипозитив, в свою очередь, представляет собой явление, связанное с распространением в интернете контента, который пропагандирует нездоровый образ жизни.

Врач считает, что такой подход к бодипозитиву ухудшает здоровье людей и стимулирует создателей контента зарабатывать на этом, получая популярность и деньги.

"Чем больше нездоровых людей, тем меньше они могут полноценно работать и приносить пользу обществу. Они будут брать на себя больше каких-то пособий, выплат по инвалидности, лечение будет перераспределяться. Это паразитирующие люди на других членах общества", — сказала Соломатина.

Соломатина выразила обеспокоенность тем, что сторонники токсичного бодипозитива могут привлекать других людей к нездоровому образу жизни, используя их лень и желание получать удовольствие от еды. Она считает, что это движение эксплуатирует эти слабости для монетизации и создания сообщества, пишет Газета.Ru.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что идеология токсичного бодипозитива сокращает продолжительность жизни и требует медицинской помощи. Он также отметил, что ожирение является серьёзным медицинским состоянием, которое способствует развитию до 40 процентов неинфекционных заболеваний.

Уточнения

Бодипозити́в (англ. body positivity; от body — «тело» и positive) — общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своём теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Сейчас читают
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Домашние животные
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите Аудио 
Слова, от которых у нарциссов ломается самооценка — и это не шутка
Красота и стиль
Слова, от которых у нарциссов ломается самооценка — и это не шутка Аудио 
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Туризм
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Последние материалы
Владислав Крушеницкий: Без чёткой стратегии даже самые передовые технологии превращаются в дорогостоящий эксперимент
ТОП-5 самых стильных легковых автомобилей СССР
Блестят, как новые: как помыть окна без воды и тряпки
Подписчики умоляли Галкина*: юморист выложил свежие фото с Пугачёвой и детьми
Секрет чистой кухни: эти 5 подручных средств работают, как профсоставы
Роза Хутор примет участие в создании интерактивной карты воинских обелисков в окрестностях Сочи
Как Lucid планирует обойти автогигантов: новый внедорожник по цене от 50 тысяч долларов
Ваш смартфон — теперь и паспорт, и билет: авиация уходит в цифру
Этот натуральный продукт убивает урожай картошки — но его продолжают добавлять
Этот бодипозитив вас разрушает: врач раскрыла коварную ловушку нездорового тренда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.