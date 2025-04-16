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Секретный ингредиент для здоровья сердца: что скрывают ягоды и вино

1:20
Здоровье

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова рассказала, что ресвератрол — это природный антиоксидант, полезный для сердца и сосудов.

клюква
Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
клюква

По словам врача, он содержится в шелковице, клюкве, красном и белом вине, какао-бобах, бруснике, смородине, арахисе и других продуктах.

Дианова объяснила, что ресвератрол борется с окислительным стрессом, нейтрализуя свободные радикалы, снижает уровень воспалительных маркеров, улучшает здоровье сердца, способствует расширению сосудов и улучшает кровообращение. Также он может иметь противораковые свойства, замедляя рост опухолей и вызывая апоптоз в раковых клетках, сообщает Газета.Ru.

"И, наконец, ресвератрол увеличивает продолжительность жизни и улучшает метаболическое здоровье", — добавила Дианова.

Врач отметила, что ресвератрол быстро всасывается в кишечнике, однако его биодоступность в БАДах составляет лишь 12%. Поэтому эффективнее получать его из продуктов питания. Его можно найти в изюме, шелковице, какао, бруснике, чернике, арахисе, красной смородине и винограде.

Уточнения

Ресвератрол — природный фитоалексин, производное транс-стильбена, полифенол.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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