Секретный ингредиент для здоровья сердца: что скрывают ягоды и вино

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова рассказала, что ресвератрол — это природный антиоксидант, полезный для сердца и сосудов.
По словам врача, он содержится в шелковице, клюкве, красном и белом вине, какао-бобах, бруснике, смородине, арахисе и других продуктах.
Дианова объяснила, что ресвератрол борется с окислительным стрессом, нейтрализуя свободные радикалы, снижает уровень воспалительных маркеров, улучшает здоровье сердца, способствует расширению сосудов и улучшает кровообращение. Также он может иметь противораковые свойства, замедляя рост опухолей и вызывая апоптоз в раковых клетках, сообщает Газета.Ru.
"И, наконец, ресвератрол увеличивает продолжительность жизни и улучшает метаболическое здоровье", — добавила Дианова.
Врач отметила, что ресвератрол быстро всасывается в кишечнике, однако его биодоступность в БАДах составляет лишь 12%. Поэтому эффективнее получать его из продуктов питания. Его можно найти в изюме, шелковице, какао, бруснике, чернике, арахисе, красной смородине и винограде.
Ресвератрол — природный фитоалексин, производное транс-стильбена, полифенол.
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