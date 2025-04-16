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Осознанные сны затягивают в капкан: врач бьет тревогу о жутком замещении реальности

1:20
Здоровье

Осознанный сон — это состояние, когда человек понимает, что видит сон, и может активно участвовать в происходящем или просто осознавать иллюзорность происходящего. Чрезмерная практика осознанных снов может привести к замещению реальности сновидениями, что вызывает беспокойство у врачей.

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Врач-сомнолог Роман Бузунов отмечает, что изменить природу сна почти невозможно. Сны, в том числе осознанные, занимают около 20% времени ночного сна, что достаточно для множества сновидений. Однако, хотя быстрые сны не нарушают другие стадии сна, замещение реальности сновидениями может стать проблемой.

Бузунов рассказывает, что такие случаи редки, но всё же встречаются. Люди, часто испытывающие осознанные сны, могут начать считать их более значимыми, чем реальную жизнь. Это может привести к утрате интереса к повседневным делам и снижению мотивации в реальной жизни, пишет Газета.Ru.

"Эти люди не прилагают никаких усилий, но с ранних лет им снятся такие сны. И вот в чём беда: его начинает интересовать не реальная жизнь, а эти сны. Для него они становятся более значимыми, чем реальная жизнь", — добавил Бузунов.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз. Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками. Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии. Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.
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