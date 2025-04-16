Осознанные сны затягивают в капкан: врач бьет тревогу о жутком замещении реальности

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осознанный сон — это состояние, когда человек понимает, что видит сон, и может активно участвовать в происходящем или просто осознавать иллюзорность происходящего. Чрезмерная практика осознанных снов может привести к замещению реальности сновидениями, что вызывает беспокойство у врачей.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Врач-сомнолог Роман Бузунов отмечает, что изменить природу сна почти невозможно. Сны, в том числе осознанные, занимают около 20% времени ночного сна, что достаточно для множества сновидений. Однако, хотя быстрые сны не нарушают другие стадии сна, замещение реальности сновидениями может стать проблемой.

Бузунов рассказывает, что такие случаи редки, но всё же встречаются. Люди, часто испытывающие осознанные сны, могут начать считать их более значимыми, чем реальную жизнь. Это может привести к утрате интереса к повседневным делам и снижению мотивации в реальной жизни, пишет Газета.Ru.

"Эти люди не прилагают никаких усилий, но с ранних лет им снятся такие сны. И вот в чём беда: его начинает интересовать не реальная жизнь, а эти сны. Для него они становятся более значимыми, чем реальная жизнь", — добавил Бузунов.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.



Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

