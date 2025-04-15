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Секретный ключ к здоровью: 7 простых шагов, которые изменят вашу жизнь

2:33
Здоровье

Хотите улучшить свое здоровье и самочувствие, не жертвуя временем и силами? Вот несколько простых, но эффективных советов, которые помогут вам сделать свою неделю более здоровой.

Горсть черники
Фото: unsplash.com by Эндрю Уэлч, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горсть черники
  1. Увеличьте содержание клетчатки, витаминов и минералов. Начните с малого: ешьте фрукты и овощи при каждом приеме пищи. Добавьте чернику в овсянку, рукколу в сэндвич или авокадо в салат. Исследования показывают, что регулярное употребление нескольких порций фруктов и овощей в день приносит такую же пользу, как и дополнительные 4000 шагов.
  2. Поддерживайте водный баланс организма. Забудьте о простой воде. Вместо этого выбирайте фрукты и овощи, богатые водой и электролитами: арбуз, бананы, инжир, авокадо или апельсины. Если вы интенсивно тренируетесь или проводите время на жаре, не забудьте о пакетиках с электролитами.
  3. Попробуйте матча. Этот японский зеленый чай в порошке не только бодрит, но и полезен для здоровья. Используйте его для приготовления протеиновых шариков или добавьте в смузи. Matcha — отличный способ получить дозу антиоксидантов без кофеина.
  4. Добавьте чернику в рацион. Употребление 1,5 чашек черники в день может улучшить уровень холестерина и повысить количество полезных кишечных бактерий. Попробуйте добавить замороженную чернику в овсянку или смузи.
  5. Попробуйте суперсеты для силовых тренировок. Суперсеты — это выполнение двух упражнений подряд без отдыха. Это поможет вам сократить время тренировки, сохраняя при этом эффективность. Например, сначала жимы гантелей от плеч, затем приседания с кубком.
  6. Ограничьте время, проведенное в телефоне. Прокрутка новостей и соцсетей может негативно сказаться на вашем психическом здоровье. Выделите определенные временные блоки для просмотра качественного контента и старайтесь избегать провокационных статей.
  7. Откажитесь от поздних приемов пищи. Поздний ужин может повысить артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Старайтесь заканчивать прием пищи за несколько часов до сна.

Эти простые шаги помогут вам сделать свою неделю более здоровой, счастливой и продуктивной, уверяет Yahoo.com. Начните уже сегодня!

Уточнения

Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).
 

Маття (яп. 抹茶 маття, букв. «растёртый чай»); также матча — японский порошковый зелёный чай. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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