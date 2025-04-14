Донор = здоровый: что происходит с телом после каждой сдачи крови

Спасая других, вы можете неожиданно помочь самому себе. Донорство крови — не только акт милосердия, но и способ укрепить здоровье. И это подтверждают медики.
"Когда человек сдаёт кровь, организм теряет не более 10% от её общего объёма — порядка 450-480 мл. Это физиологически допустимая норма, и она не требует медикаментозного вмешательства. Потерянная жидкость восполняется в течение суток", — объясняет врач по медпрофилактике Анжела Каспарова.
Но что особенно важно: организм учится быстрее восстанавливаться. Это делает донора более устойчивым к критическим ситуациям, например, при травмах или операциях.
У доноров-мужчин снижается риск инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний. А у женщин донация помогает продлить молодость и легче пережить гормональные перестройки перед климаксом.
Каспарова отмечает, что донорство полезно при профилактике:
Кроме того, улучшается насыщение органов кислородом, быстрее выводятся токсины, а холестерин остаётся в норме.
Интересный факт: большинство доноров ведут активный образ жизни, выглядят моложе и реже болеют. Ведь решившись сдавать кровь, человек автоматически выбирает здоровье. Без вредных привычек, с заботой о себе — иначе в кресло донора просто не попадёшь сообщает ИА "Пенза-Пресс".
До́норство кро́ви (от лат. donare - "дарить") и (или) её компонентов — добровольная сдача крови и (или) её компонентов донорами, а также мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности заготовки крови и её компонентов.
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