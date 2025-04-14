Донор = здоровый: что происходит с телом после каждой сдачи крови

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спасая других, вы можете неожиданно помочь самому себе. Донорство крови — не только акт милосердия, но и способ укрепить здоровье. И это подтверждают медики.

Фото: Wikimedia Commons by Senior Airman Shane Karp is licensed under Public domain донор, переливание крови

Донор — тот, кто живёт дольше

"Когда человек сдаёт кровь, организм теряет не более 10% от её общего объёма — порядка 450-480 мл. Это физиологически допустимая норма, и она не требует медикаментозного вмешательства. Потерянная жидкость восполняется в течение суток", — объясняет врач по медпрофилактике Анжела Каспарова.

Но что особенно важно: организм учится быстрее восстанавливаться. Это делает донора более устойчивым к критическим ситуациям, например, при травмах или операциях.

Что ещё даёт регулярная сдача крови

Стимулирует работу кроветворной системы.

Запускает процессы обновления клеток.

Повышает общий тонус организма.

Помогает контролировать здоровье — перед каждой процедурой проводят анализы и медосмотр.

Мужчинам — для сердца, женщинам — для молодости

У доноров-мужчин снижается риск инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний. А у женщин донация помогает продлить молодость и легче пережить гормональные перестройки перед климаксом.

Каспарова отмечает, что донорство полезно при профилактике:

Атеросклероза.

Подагры.

Нарушений пищеварения.

Заболеваний печени и поджелудочной железы.

Метаболических расстройств.

Кроме того, улучшается насыщение органов кислородом, быстрее выводятся токсины, а холестерин остаётся в норме.

Донор — значит здоровый

Интересный факт: большинство доноров ведут активный образ жизни, выглядят моложе и реже болеют. Ведь решившись сдавать кровь, человек автоматически выбирает здоровье. Без вредных привычек, с заботой о себе — иначе в кресло донора просто не попадёшь сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

До́норство кро́ви (от лат. donare - "дарить") и (или) её компонентов — добровольная сдача крови и (или) её компонентов донорами, а также мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности заготовки крови и её компонентов.

