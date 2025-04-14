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Донор = здоровый: что происходит с телом после каждой сдачи крови

2:07
Здоровье

Спасая других, вы можете неожиданно помочь самому себе. Донорство крови — не только акт милосердия, но и способ укрепить здоровье. И это подтверждают медики.

донор, переливание крови
Фото: Wikimedia Commons by Senior Airman Shane Karp is licensed under Public domain
донор, переливание крови

Донор — тот, кто живёт дольше

"Когда человек сдаёт кровь, организм теряет не более 10% от её общего объёма — порядка 450-480 мл. Это физиологически допустимая норма, и она не требует медикаментозного вмешательства. Потерянная жидкость восполняется в течение суток", — объясняет врач по медпрофилактике Анжела Каспарова.

Но что особенно важно: организм учится быстрее восстанавливаться. Это делает донора более устойчивым к критическим ситуациям, например, при травмах или операциях.

Что ещё даёт регулярная сдача крови

  • Стимулирует работу кроветворной системы.
  • Запускает процессы обновления клеток.
  • Повышает общий тонус организма.
  • Помогает контролировать здоровье — перед каждой процедурой проводят анализы и медосмотр.

Мужчинам — для сердца, женщинам — для молодости

У доноров-мужчин снижается риск инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний. А у женщин донация помогает продлить молодость и легче пережить гормональные перестройки перед климаксом.

Каспарова отмечает, что донорство полезно при профилактике:

  • Атеросклероза.
  • Подагры.
  • Нарушений пищеварения.
  • Заболеваний печени и поджелудочной железы.
  • Метаболических расстройств.

Кроме того, улучшается насыщение органов кислородом, быстрее выводятся токсины, а холестерин остаётся в норме.

Донор — значит здоровый

Интересный факт: большинство доноров ведут активный образ жизни, выглядят моложе и реже болеют. Ведь решившись сдавать кровь, человек автоматически выбирает здоровье. Без вредных привычек, с заботой о себе — иначе в кресло донора просто не попадёшь сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

До́норство кро́ви (от лат. donare - "дарить") и (или) её компонентов — добровольная сдача крови и (или) её компонентов донорами, а также мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности заготовки крови и её компонентов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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