Укус комара может чесаться неделю — и это не случайность

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы почесали — стало хуже. Через день снова зудит. И даже спустя неделю место укуса не даёт покоя. Почему так происходит? Всё дело в хитрой биохимии… комариной слюны.

Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ комар Anopheles minimus

Почему укус комара чешется так долго: найдено неожиданное объяснение

Что именно делает комар при укусе

Когда комар пьёт кровь, он не просто прокалывает кожу. Он вводит слюну, в которой содержатся особые белки. Они препятствуют свёртыванию крови и активируют… нашу иммунную систему.

Именно эти белки и вызывают зуд, покраснение и отёк. Но вот что действительно удивительно — реакция может длиться до недели. К такому выводу пришли учёные в эксперименте, который по-настоящему "обманул" природу.

Эксперимент: комары против "людей в теле мышей"

Американские исследователи ввели мышам гемопоэтические стволовые клетки из пуповины человека. У подопытных сформировалась человеческая иммунная система. Затем их подвергли укусам обычных комаров.

Результаты шокировали: даже через семь дней в коже, крови и селезёнке мышей сохранялась активность иммунных клеток. Уровень цитокинов (молекул, запускающих воспаление) продолжал изменяться, реагируя на белки из слюны насекомых.

Авторы исследования надеются, что блокировка этих белков поможет защититься от вирусов, передаваемых комарами, таких как Зика или денге. Ведь именно слюна помогает вирусам "обмануть" иммунитет на ранней стадии заражения.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса. Х

