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Сливочное масло и здоровье: правда между крайностями

2:10
Здоровье

Оно пахнет детством и пирогами, а заодно вызывает жаркие споры. Сливочное масло то прославляют, то критикуют. Но кто же оно на самом деле — верный друг здоровья или скрытая угроза? Разбираемся без паники и мифов.

Сливочное масло
Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Сливочное масло

Натуральность в каждой ложке

Сливочное масло делают из сливок — чаще всего коровьих, реже козьих или овечьих. В составе:

  • около 80% жиров (в основном насыщенные),

  • витамины A, D, E и K, особенно важны A и K2,

  • немного белков и углеводов.

История продукта насчитывает более 5000 лет — масло ели ещё в древних цивилизациях, и оно по сей день остаётся базой во многих кухнях мира.

За что можно полюбить

  • Витамин A — для зрения, кожи и иммунитета.

  • K2 — помогает усваивать кальций, важен для костей.

  • Насыщенные жиры — да, они тоже нужны, особенно тем, кто активно двигается. Это быстрое топливо для организма.

Интересно, что некоторые исследования не находят прямой связи между умеренным потреблением насыщенных жиров и проблемами с сердцем. Ключевое слово — умеренность.

Когда масло становится проблемой

  • В избытке оно повышает холестерин и может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Калорийность зашкаливает — легко перебрать норму и не заметить.

  • При непереносимости лактозы может вызывать дискомфорт, хотя в масле её немного.

Как сделать масло безопасным

  • 1-2 ст. ложки в день — безопасная норма.

  • Чередуйте с растительными маслами: оливковым, льняным, сыродавленным.

  • Ешьте в сочетании с овощами или цельнозерновыми — для баланса.

  • Выбирайте качество — лучше фермерское или без добавок.

И главный совет: слушайте тело

Сливочное масло — не враг. Но превращается в него, если теряется чувство меры. Подходит оно вам или нет — зависит от здоровья, уровня активности и всего остального рациона.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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