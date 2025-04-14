Сливочное масло и здоровье: правда между крайностями

Оно пахнет детством и пирогами, а заодно вызывает жаркие споры. Сливочное масло то прославляют, то критикуют. Но кто же оно на самом деле — верный друг здоровья или скрытая угроза? Разбираемся без паники и мифов.
Сливочное масло делают из сливок — чаще всего коровьих, реже козьих или овечьих. В составе:
около 80% жиров (в основном насыщенные),
витамины A, D, E и K, особенно важны A и K2,
немного белков и углеводов.
История продукта насчитывает более 5000 лет — масло ели ещё в древних цивилизациях, и оно по сей день остаётся базой во многих кухнях мира.
Витамин A — для зрения, кожи и иммунитета.
K2 — помогает усваивать кальций, важен для костей.
Насыщенные жиры — да, они тоже нужны, особенно тем, кто активно двигается. Это быстрое топливо для организма.
Интересно, что некоторые исследования не находят прямой связи между умеренным потреблением насыщенных жиров и проблемами с сердцем. Ключевое слово — умеренность.
В избытке оно повышает холестерин и может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Калорийность зашкаливает — легко перебрать норму и не заметить.
При непереносимости лактозы может вызывать дискомфорт, хотя в масле её немного.
1-2 ст. ложки в день — безопасная норма.
Чередуйте с растительными маслами: оливковым, льняным, сыродавленным.
Ешьте в сочетании с овощами или цельнозерновыми — для баланса.
Выбирайте качество — лучше фермерское или без добавок.
Сливочное масло — не враг. Но превращается в него, если теряется чувство меры. Подходит оно вам или нет — зависит от здоровья, уровня активности и всего остального рациона.
Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.
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