Обычная привычка в душе портит кожу и волосы каждый день

Многие уверены: нет ничего лучше, чем горячий душ после долгого дня. Он расслабляет, согревает и будто бы смывает усталость. Но именно этот ритуал может медленно, но верно вредить вашей коже, волосам и даже ногтям.
Температура воды выше 38 °C разрушает естественный липидный барьер кожи. Вымываются масла, которые защищают нас от сухости и старения. В результате появляются:
шелушения,
ощущение стянутости,
зуд и покраснения.
Особенно страдает чувствительная и сухая кожа: горячий душ усиливает раздражение и делает её ещё более уязвимой.
Кутикула волоса (его защитная оболочка) открывается под воздействием горячей воды. Это приводит к ломкости, потере блеска и спутанности, особенно у тонких и окрашенных волос.
Вода должна быть тёплой, но ближе к прохладной — от 32 до 35 °C. Такая температура:
мягко очищает кожу,
сохраняет её естественный pH,
стимулирует кровообращение, придавая здоровый румянец.
Если вам трудно сразу отказаться от горячего душа, попробуйте контрастный метод: 30 секунд тёплой воды, 10 секунд прохладной. Это бодрит и укрепляет сосуды.
Многие ошибочно считают, что тело нужно мыть гелем дважды в день. Но частое использование щелочных средств нарушает баланс кожи. Советы:
используйте гель только вечером;
по утрам достаточно просто ополоснуться;
для чувствительных зон выбирайте мягкие пенки с нейтральным pH.
Душ должен длиться не более 5-7 минут.
Не трите тело полотенцем — аккуратно промокните.
В течение первых 3 минут после душа нанесите крем или масло, чтобы сохранить влагу в коже.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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