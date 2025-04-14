Обычная привычка в душе портит кожу и волосы каждый день

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены: нет ничего лучше, чем горячий душ после долгого дня. Он расслабляет, согревает и будто бы смывает усталость. Но именно этот ритуал может медленно, но верно вредить вашей коже, волосам и даже ногтям.

Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в душе

Почему горячая вода — враг номер один

Температура воды выше 38 °C разрушает естественный липидный барьер кожи. Вымываются масла, которые защищают нас от сухости и старения. В результате появляются:

шелушения,

ощущение стянутости,

зуд и покраснения.

Особенно страдает чувствительная и сухая кожа: горячий душ усиливает раздражение и делает её ещё более уязвимой.

Волосы тоже страдают

Кутикула волоса (его защитная оболочка) открывается под воздействием горячей воды. Это приводит к ломкости, потере блеска и спутанности, особенно у тонких и окрашенных волос.

Идеальная температура — не выше 35 °C

Вода должна быть тёплой, но ближе к прохладной — от 32 до 35 °C. Такая температура:

мягко очищает кожу,

сохраняет её естественный pH,

стимулирует кровообращение, придавая здоровый румянец.

Если вам трудно сразу отказаться от горячего душа, попробуйте контрастный метод: 30 секунд тёплой воды, 10 секунд прохладной. Это бодрит и укрепляет сосуды.

Осторожнее с гелями для душа

Многие ошибочно считают, что тело нужно мыть гелем дважды в день. Но частое использование щелочных средств нарушает баланс кожи. Советы:

используйте гель только вечером;

по утрам достаточно просто ополоснуться;

для чувствительных зон выбирайте мягкие пенки с нейтральным pH.

Как правильно завершать водные процедуры

Душ должен длиться не более 5-7 минут.

Не трите тело полотенцем — аккуратно промокните.

В течение первых 3 минут после душа нанесите крем или масло, чтобы сохранить влагу в коже.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

