Эти части тела мы забываем мыть: чревато скрытой угрозой воспалений

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, что ежедневный душ делает своё дело — кожа чистая, тело свежее. Но даже при регулярном уходе некоторые участки остаются вне зоны внимания. И это не просто косметическая оплошность: речь о гигиене, здоровье кожи и профилактике инфекций.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мытьё головы

Вот зоны, которым стоит уделить чуть больше внимания во время водных процедур:

1. За ушами

Незаметная складка, где скапливаются пот, пыль и остатки косметики. Без регулярного мытья — риск воспалений и неприятного запаха.

2. Между пальцами ног

Лёгкий напор воды не очищает эту область как следует. Влажная среда провоцирует развитие грибка, избавиться от которого непросто.

3. Пупок

Глубокое анатомическое углубление, где накапливаются отмершие клетки и грязь. Результат — стойкий запах и воспаления.

4. Верх спины

Мочалка часто не достаёт до этой зоны. А между тем избыток кожного сала вызывает высыпания и зуд.

5. Под часами и браслетами

Если аксессуары не снимать во время душа, под ними скапливаются бактерии, пот и остатки мыла — это путь к раздражению и шелушению.

6. Задняя часть шеи

Область соприкасается с волосами и одеждой, быстро загрязняется и реагирует прыщами и покраснениями.

7. Стопы и пятки

Мытьё "на бегу" не избавляет от огрубевшей кожи. Трещины — открытые ворота для инфекции, особенно если стопы остаются влажными.

8. За коленями

Обычно остаются влажными и легко раздражаются в жару. Постоянное трение приводит к опрелостям.

9. Под кольцами и перстнями

Сквозь металл не проходит вода, зато отлично накапливаются мыло, влага и бактерии. Итог — раздражения, зуд и возможные аллергии.

Очищение тела — это не механическая процедура. Это способ поддерживать здоровье кожи и избежать мелких, но неприятных последствий. Несколько лишних секунд в душе способны предотвратить то, что потом потребует лечения.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

