Эти части тела мы забываем мыть: чревато скрытой угрозой воспалений

Кажется, что ежедневный душ делает своё дело — кожа чистая, тело свежее. Но даже при регулярном уходе некоторые участки остаются вне зоны внимания. И это не просто косметическая оплошность: речь о гигиене, здоровье кожи и профилактике инфекций.
Вот зоны, которым стоит уделить чуть больше внимания во время водных процедур:
Незаметная складка, где скапливаются пот, пыль и остатки косметики. Без регулярного мытья — риск воспалений и неприятного запаха.
Лёгкий напор воды не очищает эту область как следует. Влажная среда провоцирует развитие грибка, избавиться от которого непросто.
Глубокое анатомическое углубление, где накапливаются отмершие клетки и грязь. Результат — стойкий запах и воспаления.
Мочалка часто не достаёт до этой зоны. А между тем избыток кожного сала вызывает высыпания и зуд.
Если аксессуары не снимать во время душа, под ними скапливаются бактерии, пот и остатки мыла — это путь к раздражению и шелушению.
Область соприкасается с волосами и одеждой, быстро загрязняется и реагирует прыщами и покраснениями.
Мытьё "на бегу" не избавляет от огрубевшей кожи. Трещины — открытые ворота для инфекции, особенно если стопы остаются влажными.
Обычно остаются влажными и легко раздражаются в жару. Постоянное трение приводит к опрелостям.
Сквозь металл не проходит вода, зато отлично накапливаются мыло, влага и бактерии. Итог — раздражения, зуд и возможные аллергии.
Очищение тела — это не механическая процедура. Это способ поддерживать здоровье кожи и избежать мелких, но неприятных последствий. Несколько лишних секунд в душе способны предотвратить то, что потом потребует лечения.
Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.