Щепотка в кофе — и вы укрепите сердце и снизите сахар: польза корицы, о которой не говорят

Сегодня корица — неотъемлемая часть модных кофейных напитков. Бариста привычно уточняют: "Добавить корицу?" Но дома об этой пряности вспоминают не так часто — а зря. Ведь корица не только придаёт напиткам и блюдам особый аромат, но и обладает множеством полезных свойств, подтверждённых научными исследованиями.
Вот лишь некоторые из них:
Корица богата полифенолами — мощными природными антиоксидантами. Они борются со свободными радикалами, защищают клетки от повреждений и помогают замедлить процессы старения. Регулярное потребление специй, богатых антиоксидантами, может снижать риск развития раковых заболеваний.
Исследования показали, что корица может повышать чувствительность организма к инсулину и снижать уровень глюкозы в крови. Это делает её особенно полезной для людей с предиабетом и диабетом 2 типа.
Корица помогает облегчить симптомы воспалительных заболеваний, таких как артрит, снижая отеки и болевой синдром.
Как отмечается в журнале "Здоровый образ", употребление корицы способствует снижению уровня "плохого" холестерина и триглицеридов в крови, тем самым уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Чай с корицей — отличное средство против тяжести в желудке и метеоризма. Всего одна чашка способна нормализовать пищеварение и снять неприятные ощущения после плотной трапезы.
Добавляйте щепотку корицы в утреннюю кашу, кофе, чай или десерты — и получайте не только удовольствие, но и пользу для здоровья.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
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