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Темные линзы — не защита: что искать на этикетке очков, чтобы не остаться без зрения

2:21
Здоровье

Совсем скоро температура на улице пойдет вверх, а вместе с ней вырастет и желание проводить выходные на природе — у воды, в парке или просто на открытом воздухе. Чтобы отдых принес только радость, к нему стоит подготовиться заранее. Один из главных пунктов в этом списке — выбор солнцезащитных очков, способных действительно защитить глаза от вредного ультрафиолета.

Девушка загорает на пляже
Фото: unsplash.com by Tomas Salas, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка загорает на пляже

Важно помнить: выбор очков — это не только вопрос внешнего вида и моды, но и забота о здоровье глаз.

Первое, что нужно запомнить: темные линзы не гарантируют защиту от ультрафиолетовых лучей. Цвет стекол сам по себе ни на что не влияет. Главное — наличие специального фильтра UV-защиты. Ищите маркировку "UV400" или "100% UV protection" - она означает, что очки блокируют ультрафиолетовое излучение длиной волны до 400 нанометров, то есть весь спектр UVA и UVB лучей. Если продавец не может подтвердить наличие такой защиты, лучше отказаться от покупки.

Перед покупкой внимательно осмотрите линзы. Даже едва заметные царапины или неровности могут значительно снизить эффективность защиты. Проведите простой тест: посмотрите через очки на прямую линию, например, на край двери. Если линия искажается, значит, линзы некачественные.

Отдавайте предпочтение моделям с крупными линзами, которые полностью закрывают глаза и окружающую кожу. Чем больше зона покрытия, тем меньше ультрафиолета попадёт на кожу век и вокруг глаз — это важно не только для здоровья, но и для профилактики преждевременного старения кожи.

Не стоит забывать и про оправу. Она должна быть удобной, не давить на нос и уши, плотно прилегать к лицу, не оставляя зазоров по бокам. Такая посадка минимизирует проникновение ультрафиолета сбоку.

И главное — некачественные очки с темными линзами, но без UV-защиты, опаснее, чем их отсутствие: зрачок в темноте расширяется, и в глаз попадает еще больше вредного излучения. Это может привести к повреждению сетчатки и даже к потере зрения.

Берегите глаза — это инвестиция в ваше здоровье на годы вперед.

Уточнения

Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолетовые лучи, ультрафиолетовая радиация, УФ-излучение; лат. ultra — сверх, за пределами + violet — фиолетовый) — электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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