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Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно

2:00
Здоровье

Любите орехи? Тогда у нас плохие новости: вы почти ничего из них не получаете. Едите прямо из пачки? Значит, теряете до 90% пользы. А ведь у кавказских и японских долгожителей орехи — один из секретов здоровья. Только они едят их иначе.

Орехи и семена
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Орехи и семена

Орехи не так просты, как кажутся

В каждом ядре скрыт коварный блокиратор — фитиновая кислота. Она мешает усваивать важнейшие минералы: цинк, кальций, железо. Поэтому орехи, съеденные всухую, — это скорее балласт, чем суперфуд.

Спасение — в обычной воде

Всё, что нужно: замочить орехи в подсоленной воде (1 ч. ложка соли на 2 стакана орехов, воды — стакан). Через 8-12 часов фитиновая кислота нейтрализуется, и начинается настоящая магия.

В процессе активируются ферменты, меняется вкус и повышается пищевая ценность:

  • Миндаль — в нём возрастает витамин E

  • Грецкий орех — больше омега-3

  • Кешью становится слаще

  • Фундук теряет горечь

После замачивания орехи промывают и сушат в духовке при 50 °C. В результате — вкуснее, полезнее, мягче для желудка. Кстати, замоченные орехи больше не раздражают кишечник.

А если ещё немного подождать…

Некоторые орехи, например, миндаль, можно даже прорастить! Через 2-3 дня появляются ростки, а с ними — взрыв антиоксидантов, до 100 раз выше, чем в обычных орехах. Добавляйте их в салаты — будет и вкусно, и бодро.

Когда совсем нет времени

Выход есть — активированные орехи в магазинах. Они уже прошли обработку. А если всё-таки едите обычные — не больше горсти в день, и только сырые. Жареные и солёные — это уже не про здоровье: канцерогены, соль, ноль пользы.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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