Любите орехи? Тогда у нас плохие новости: вы почти ничего из них не получаете. Едите прямо из пачки? Значит, теряете до 90% пользы. А ведь у кавказских и японских долгожителей орехи — один из секретов здоровья. Только они едят их иначе.
В каждом ядре скрыт коварный блокиратор — фитиновая кислота. Она мешает усваивать важнейшие минералы: цинк, кальций, железо. Поэтому орехи, съеденные всухую, — это скорее балласт, чем суперфуд.
Всё, что нужно: замочить орехи в подсоленной воде (1 ч. ложка соли на 2 стакана орехов, воды — стакан). Через 8-12 часов фитиновая кислота нейтрализуется, и начинается настоящая магия.
В процессе активируются ферменты, меняется вкус и повышается пищевая ценность:
Миндаль — в нём возрастает витамин E
Грецкий орех — больше омега-3
Кешью становится слаще
Фундук теряет горечь
После замачивания орехи промывают и сушат в духовке при 50 °C. В результате — вкуснее, полезнее, мягче для желудка. Кстати, замоченные орехи больше не раздражают кишечник.
Некоторые орехи, например, миндаль, можно даже прорастить! Через 2-3 дня появляются ростки, а с ними — взрыв антиоксидантов, до 100 раз выше, чем в обычных орехах. Добавляйте их в салаты — будет и вкусно, и бодро.
Выход есть — активированные орехи в магазинах. Они уже прошли обработку. А если всё-таки едите обычные — не больше горсти в день, и только сырые. Жареные и солёные — это уже не про здоровье: канцерогены, соль, ноль пользы.
Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.
Певец Шаман удивил признанием об отсутствии собственной недвижимости. Из-за плотных гастролей артист живет в отелях и временном жилье, считая своим домом всю Россию.