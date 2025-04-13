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Эликсир из чайника: одна чашка заменяет полаптеки

1:36
Здоровье

Забытый эликсир молодости давно стоит у вас в шкафу — вы просто не обращали на него внимания. Пока все гоняются за новомодными суперфудами, сканируют полки с кефиром и цикорием, один напиток незаметно обходит их всех по силе и деликатности.

Чашка чая
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка чая

Самый ценный среди чаёв — белый

Этот сорт — как деликатес в чайном мире. Белый чай делают только из самых молодых листочков и почек, едва распустившихся. Их не ферментируют, как чёрный или зелёный, а легко вялят на солнце, чтобы сохранить максимум пользы и тонкий аромат.

Результат — нежный, мягкий вкус и взрыв антиоксидантов в каждой чашке.

Что делает белый чай особенным

  • Содержит катехины — мощные антиоксиданты, борющиеся со старением клеток

  • Ускоряет обмен веществ, помогает тем, кто хочет сбросить вес

  • Укрепляет иммунитет и нормализует давление

  • Улучшает общее самочувствие, снижает воспаления, при этом оставаясь мягким для организма

Пить его — это как устроить клеткам спа-процедуру изнутри.

Почему его недооценивают

Белый чай не кричит о себе. У него нет яркой рекламы, он не кислит, не бодрит до дрожи, не пахнет пряностями. Но именно в этом — его сила. Он бережно поддерживает здоровье, не нарушая баланс.

Хорошая новость — он доступен. Плохая — многие до сих пор не знают, что этот напиток может заменить целый арсенал добавок и "молодильных" баночек.

Уточнения

Бе́лый чай — вид чая, подвергающийся слабой ферментации (окислению). Белый чай меньше всего подвергается ферментации, примерно на 5—7 %.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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