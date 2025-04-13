Смартфон как наркотик: что происходит с мозгом зависимых людей

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, опубликованное в журнале Nature Mental Health, показало: у людей с выраженной зависимостью от смартфона активируются те же участки мозга, что и у страдающих от алкогольной, никотиновой и игровой зависимости.

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Ученые проанализировали данные двух тысяч молодых жителей Южной Кореи — страны, где уровень цифровой зависимости остается стабильно высоким. Участники с явными признаками "смартфонозависимости" продемонстрировали повышенную активность вентральной части полосатого тела мозга — области, которая отвечает за получение удовольствия и участвует в формировании любых видов зависимости.

Параллельно специалисты зафиксировали снижение активности в префронтальной коре — зоне, отвечающей за контроль над импульсами, сдержанность и принятие рациональных решений. Такая картина уже известна по наблюдениям за пациентами с зависимостью от алкоголя, никотина и азартных игр.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале обозначила тревожные симптомы, которые могут указывать на цифровую зависимость. В их числе — тревожность и раздражительность при отсутствии доступа к телефону, потеря интереса к офлайн-жизни, проблемы со сном и концентрацией, эмоциональное выгорание. По её словам, такие проявления связаны с гормональными сбоями, замедлением обмена веществ, набором лишнего веса и даже риском развития сахарного диабета 2 типа.

Уточнения

Наркома́ния (от др.-греч. νάρκη — «оцепенение», «сон» и μανία — «безумие», «страсть», «влечение») — состояние, характеризующееся патологическим влечением к употреблению наркотических веществ, сопровождающееся психическими, а иногда и соматическими расстройствами.

