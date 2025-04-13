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54 месяца без табака: итоги борьбы за здоровье пожилых

1:22
Здоровье

Ученые проанализировали, как запрет на курение влияет на уровень госпитализаций по поводу инфаркта миокарда и инсульта среди людей старше 50 лет. Особое внимание было уделено жителям Нью-Йорка, в том числе тем, кто проживает в муниципальном жилье — одной из наиболее уязвимых категорий населения.

Сигарета
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сигарета

Выбор возрастной группы не случаен: достижение 50-летнего возраста признано одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования показали умеренное снижение частоты госпитализаций. Так, число инфарктов миокарда уменьшилось с 1,7% до 1,1%, а инсультов — с 1,9% до 1,3%. На протяжении 54 месяцев после введения антитабачных ограничений отмечено снижение числа госпитализаций по этим диагнозам среди пожилых жителей, особенно в сегменте муниципального жилья.

"Полученные результаты вселяют надежду, и в дальнейшем мы попытаемся изучить долгосрочное воздействие отказа от курения на сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания", — отметил ведущий автор исследования, доктор Эль Анастасиу Песанте.

Уточнения

Запрет на курение — указание, запрещающее курение табака и подобных изделий при определённых условиях. В разных странах действуют различные ограничения и штрафы.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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