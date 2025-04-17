Жир на пользу мозгу: ускоряет мышление, замедляет старение

Жирная еда давно считается врагом здоровья — её винят в болезнях сердца, ожирении и других недугах. Но исследование американских ученых заставило взглянуть на привычные догмы по-новому.
Во время эксперимента беременных мышей разделили на две группы. Первая получала пищу, в которой содержание жиров было на 40% выше обычного. Вторая — еду без изменений. Казалось бы, такой рацион должен был негативно сказаться на самочувствии будущих матерей. Но — никаких значительных отличий между группами зафиксировано не было.
Прошло полтора года. Исследователи вновь обратились к подопытным — на этот раз к их потомству. И вот тут начались сюрпризы.
Мыши, чьи матери питались жирной пищей, в два раза быстрее справлялись с когнитивными задачами. Их мозг демонстрировал более медленное старение и лучшее качество обработки информации.
"Потомство жирной диеты показало улучшенные умственные способности по сравнению с контрольной группой", — рассказали ученые.
Исследователи предполагают, что эффект может быть связан с выработкой особого белка, стимулирующего работу мозга. Каким именно образом этот механизм влияет на развитие когнитивных функций, ещё предстоит выяснить.
Но сам факт, что жирная пища может потенциально замедлять старение мозга и улучшать память — уже звучит как вызов привычному взгляду на здоровое питание.
Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды - органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.
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