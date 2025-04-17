Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газель до эпохи Газели: ЗиСы, ЛиАЗы и прочие динозавры маршрута  
Секреты гаражей ультрабогатых: неожиданные фавориты самых успешных водителей
Дмитрий Шепелев возвращается: планирую разбогатеть и прославиться
Идиот во главе НАТО: как на Западе относятся к генсеку альянса
Вдохновляющая красота озера Мольвено: узнайте, как оно девятый раз подряд стало гордостью Италии!
Катя Гордон опровергла слухи о долгах мужа Леры Кудрявцевой и назвала причину путаницы
Техническая броня России: как чинится военная техника для СВО
Все или ничего: Трамп сделал новое заявление о сделке с Китаем
Как сажать болгарский перец, чтобы собрать вдвое больше

Жир на пользу мозгу: ускоряет мышление, замедляет старение

1:37
Здоровье

Жирная еда давно считается врагом здоровья — её винят в болезнях сердца, ожирении и других недугах. Но исследование американских ученых заставило взглянуть на привычные догмы по-новому.

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Chris Corwin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жареная картошка

Эксперимент с неожиданным финалом

Во время эксперимента беременных мышей разделили на две группы. Первая получала пищу, в которой содержание жиров было на 40% выше обычного. Вторая — еду без изменений. Казалось бы, такой рацион должен был негативно сказаться на самочувствии будущих матерей. Но — никаких значительных отличий между группами зафиксировано не было.

Интрига раскрылась позже

Прошло полтора года. Исследователи вновь обратились к подопытным — на этот раз к их потомству. И вот тут начались сюрпризы.

Мыши, чьи матери питались жирной пищей, в два раза быстрее справлялись с когнитивными задачами. Их мозг демонстрировал более медленное старение и лучшее качество обработки информации.

"Потомство жирной диеты показало улучшенные умственные способности по сравнению с контрольной группой", — рассказали ученые.

Исследователи предполагают, что эффект может быть связан с выработкой особого белка, стимулирующего работу мозга. Каким именно образом этот механизм влияет на развитие когнитивных функций, ещё предстоит выяснить.

Но сам факт, что жирная пища может потенциально замедлять старение мозга и улучшать память — уже звучит как вызов привычному взгляду на здоровое питание.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды - органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Красота и стиль
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук Аудио 
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Еда и рецепты
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Украинские ракеты: Россия намерена дать ответ на провокации ВСУ
Не повторяйте этих ошибок при установке раковины у окна
Память о Жанне Фриске: отец артистки выступает против дипфейков в кино
Миграционная дыра: Греция радикально решила проблему мигрантов
Собеседник Путина: Кремль раскрыл подробности диалога с Уиткоффом
Мифы и реальность советских авто. Почему Жигули стали символом СССР
Камень в Трампа: мнение МВФ о торговых войнах
Экономика смерти: Китай ответил на пошлины Трампа
Аллу Пугачёву заподозрили в маскировке последствий пластики с помощью ретуши
Шведское качество: IKEA вернется в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.