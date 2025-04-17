Жир на пользу мозгу: ускоряет мышление, замедляет старение

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жирная еда давно считается врагом здоровья — её винят в болезнях сердца, ожирении и других недугах. Но исследование американских ученых заставило взглянуть на привычные догмы по-новому.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Corwin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жареная картошка

Эксперимент с неожиданным финалом

Во время эксперимента беременных мышей разделили на две группы. Первая получала пищу, в которой содержание жиров было на 40% выше обычного. Вторая — еду без изменений. Казалось бы, такой рацион должен был негативно сказаться на самочувствии будущих матерей. Но — никаких значительных отличий между группами зафиксировано не было.

Интрига раскрылась позже

Прошло полтора года. Исследователи вновь обратились к подопытным — на этот раз к их потомству. И вот тут начались сюрпризы.

Мыши, чьи матери питались жирной пищей, в два раза быстрее справлялись с когнитивными задачами. Их мозг демонстрировал более медленное старение и лучшее качество обработки информации.

"Потомство жирной диеты показало улучшенные умственные способности по сравнению с контрольной группой", — рассказали ученые.

Исследователи предполагают, что эффект может быть связан с выработкой особого белка, стимулирующего работу мозга. Каким именно образом этот механизм влияет на развитие когнитивных функций, ещё предстоит выяснить.

Но сам факт, что жирная пища может потенциально замедлять старение мозга и улучшать память — уже звучит как вызов привычному взгляду на здоровое питание.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды - органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.

