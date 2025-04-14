Почки заработают как часы: этот простой цветок творит чудеса с мочевыделительной системой

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Почки играют важную роль в организме: они регулируют водный баланс, выводят продукты обмена веществ и поддерживают артериальное давление. Когда эти функции нарушаются из-за инфекций, камней в почках или других заболеваний, качество жизни человека ухудшается.

Одуванчики
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Одуванчики

К счастью, существуют натуральные средства, которые могут помочь при различных состояниях, не связанных с серьезными проблемами почек. Например, растение Taraxacum officinale, известное как одуванчик, признано природным диуретиком, способным очищать мочевыделительную систему. Научные исследования подтверждают его пользу для почек.

Одним из наиболее известных свойств одуванчика является его мочегонное действие. Водный экстракт листьев одуванчика существенно увеличивает частоту и объем мочеиспускания у здоровых людей, не изменяя при этом уровень электролитов в крови. Это говорит о мягком и безопасном мочегонном эффекте растения.

Преимущества одуванчика

В научной статье "Питание: одуванчик", опубликованной в журнале "Международная акупунктура", на которую ссылается испанское издание Heraldo, отмечается, что одуванчик обладает высокой пищевой ценностью с медицинской точки зрения. Он содержит горькие вещества (тараксацин, эвдесманолиды), тритерпены, флавоноиды, ксантофиллы, каротиноиды, витамины В2 и С, а также калий (483 мг% в листьях). Благодаря этим компонентам одуванчик действует как горькое лекарство, оказывая легкое желчегонное, мочегонное и стимулирующее аппетит действие. Это делает его полезным при заболеваниях печени, холецистите и нарушениях пищеварения, особенно при плохом усвоении жиров.

Кроме того, экстракт одуванчика входит в пятерку веществ с наибольшим содержанием пребиотиков. Он может содержать до 100-240 мг пребиотиков на грамм. В этот список также входят зеленый чай, топинамбур, лук-порей, репчатый лук и чеснок.

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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