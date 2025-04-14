Врач предупредил об опасности хлеба: вот когда он действительно может навредить вашему кишечнику

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Микки Мехта, известный врач, в своём посте в соцсетях написал, что хлеб может быть опасен для здоровья. Однако, чтобы понять, насколько это правда, индийское издание indianexpress.com обратилось к экспертам.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Хлеб

Что такое синдром автопивоварни(ABS)?

Это редкое заболевание, при котором микробиом кишечника начинает вырабатывать алкоголь из углеводов, содержащихся в пище. Это может привести к симптомам интоксикации, даже если человек не употреблял алкоголь.

Кто подвержен риску?

Обычно ABS встречается у людей с ослабленным здоровьем кишечника, сопутствующими заболеваниями или проблемами с иммунной системой.

Как распознать ABS?

Если вы заметили у себя или у своих близких такие симптомы, как головокружение, нарушение координации, сонливость, спутанность сознания, перепады настроения или агрессию, а также вздутие живота, боли, диарею или тошноту, это может быть признаком ABS. В таких случаях рекомендуется обратиться к врачу.

Может ли хлеб вызвать ABS?

Нет, сам по себе хлеб не вызывает ABS. Это заболевание связано с другими факторами, такими как чрезмерное использование антибиотиков, дисбактериоз кишечника или ослабленный иммунитет. Если у вас нет проблем со здоровьем кишечника, то умеренное употребление хлеба не приведёт к развитию ABS.

Как предотвратить ABS?

Чтобы избежать развития ABS, важно поддерживать здоровье кишечника. Для этого необходимо:

Воздерживаться от ненужных антибиотиков.

Устранять любые проблемы с кишечником на ранней стадии.

Следить за своим питанием, особенно за количеством углеводов и сахара.

Если у вас уже выявлена грибковая инфекция, врач может назначить противогрибковое лечение и диету, богатую пробиотиками. Также могут быть полезны сеансы когнитивно-поведенческой терапии (КПТ).

Хлеб — это полезный и питательный продукт, который можно включать в свой рацион. Однако, если у вас есть проблемы со здоровьем кишечника, лучше проконсультироваться с врачом, чтобы избежать возможных осложнений.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.



Синдро́м автопивова́рни также синдро́м фермента́ции кише́чника — редкое заболевание, при котором в пищеварительной системе в результате эндогенной ферментации образуется опьяняющее количество этанола Патогеном был идентифицирован Saccharomyces cerevisiae, вид дрожжей.

