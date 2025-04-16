После опьянения тянет курить: причины и ужасные последствия

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие замечали, что под воздействием алкоголя рука к сигарете тянется чаще обычного. Это не совпадение и не просто привычка. У этого явления есть вполне объяснимые причины — и ни одна из них не радует организм.

Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

Алкоголь усыпляет — никотин бодрит

Психиатр-нарколог Олег Кутушев поясняет: алкоголь действует как седативное средство. После пары бокалов организм начинает замедляться, появляется сонливость. Чтобы взбодриться и не "выключиться" на вечеринке, человек тянется к сигарете.

Никотин, в отличие от алкоголя, стимулирует нервную систему, даёт кратковременное ощущение бодрости и помогает временно бороться с усталостью. Именно этот "контраст" и приводит к увеличению количества выкуренных сигарет в состоянии опьянения.

Двойная зависимость — двойной риск

По словам доктора Кутушева, очень часто алкогольная зависимость сопровождается никотиновой. Это создаёт прочную нейрохимическую связь, при которой одно вещество усиливает тягу к другому.

Оба вещества стимулируют выработку дофамина — гормона удовольствия. Но за временным подъёмом следует истощение: ухудшение памяти, снижение настроения и серьёзные последствия для сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Не стоит обманываться "лёгкими" альтернативами

Врачи также подчёркивают: электронные сигареты, вейпы и кальяны не являются безопасной заменой. Их воздействие на мозг и лёгкие ничуть не безобиднее, особенно в связке с алкоголем.

Уточнения

Сигаре́та (фр. cigarette - небольшая сигара) — курительное табачное изделие в виде бумажной трубки, внутри которой находится специальный сигаретный табак.



Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

