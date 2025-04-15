Меньше выпадения, больше объёма: ешь это — и расчёска останется чистой

Сколько бы ни стоили шампуни и маски, без правильного питания волосы не будут здоровыми. Состояние волос напрямую связано с тем, что находится на нашей тарелке. Недостаток витаминов, минералов и белка — один из главных факторов выпадения. Но есть хорошие новости: включив всего несколько продуктов в рацион, можно поддержать рост и укрепление волос изнутри.
Нежирная говядина — источник легкоусвояемого железа, которое необходимо для насыщения тканей кислородом. Оно также содержит серу, витамин A и B3, поддерживающие здоровье кожи головы и волосяных фолликулов.
Протеин и биотин — основа кератина, главного строительного материала волос. Яйца дают всё необходимое для его выработки. Альтернативы — курица, фасоль и нежирные сыры.
Жирные кислоты, цинк, сера — всё это содержится в рыбе, креветках и моллюсках. Цинк особенно важен: он укрепляет волосяные луковицы, контролирует гормоны и помогает усваивать витамины. Только избегай рыбы с высоким содержанием ртути (например, крупной скумбрии).
Богата фосфором, железом, калием и магнием — всеми теми веществами, которые питают волосяные фолликулы. Идеальный завтрак для тех, кто хочет меньше терять волос и дольше радоваться объёму.
Без сахара, но с пользой: чернослив, инжир, абрикосы, финики насыщены железом и серой. Миндаль и грецкий орех добавляют к этому витамин Е и инозитол — компоненты, улучшающие кровообращение и питание кожи головы.
Кремнезем — не самый известный, но крайне важный элемент для роста волос. Он помогает организму усваивать витамины, питать фолликулы и создавать новые клетки. Источники: фасоль, огурцы, сладкий перец и картофель.
Кератины - семейство фибриллярных белков, обладающих механической прочностью, которая среди материалов биологического происхождения уступает лишь хитину.
Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?