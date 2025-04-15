Меньше выпадения, больше объёма: ешь это — и расчёска останется чистой

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сколько бы ни стоили шампуни и маски, без правильного питания волосы не будут здоровыми. Состояние волос напрямую связано с тем, что находится на нашей тарелке. Недостаток витаминов, минералов и белка — один из главных факторов выпадения. Но есть хорошие новости: включив всего несколько продуктов в рацион, можно поддержать рост и укрепление волос изнутри.

Фото: openverse.org by en:User:Musical Linguist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ расческа

1. Красное мясо

Нежирная говядина — источник легкоусвояемого железа, которое необходимо для насыщения тканей кислородом. Оно также содержит серу, витамин A и B3, поддерживающие здоровье кожи головы и волосяных фолликулов.

2. Яйца

Протеин и биотин — основа кератина, главного строительного материала волос. Яйца дают всё необходимое для его выработки. Альтернативы — курица, фасоль и нежирные сыры.

3. Морепродукты и рыба

Жирные кислоты, цинк, сера — всё это содержится в рыбе, креветках и моллюсках. Цинк особенно важен: он укрепляет волосяные луковицы, контролирует гормоны и помогает усваивать витамины. Только избегай рыбы с высоким содержанием ртути (например, крупной скумбрии).

4. Овсянка

Богата фосфором, железом, калием и магнием — всеми теми веществами, которые питают волосяные фолликулы. Идеальный завтрак для тех, кто хочет меньше терять волос и дольше радоваться объёму.

5. Сухофрукты и орехи

Без сахара, но с пользой: чернослив, инжир, абрикосы, финики насыщены железом и серой. Миндаль и грецкий орех добавляют к этому витамин Е и инозитол — компоненты, улучшающие кровообращение и питание кожи головы.

6. Ростки фасоли

Кремнезем — не самый известный, но крайне важный элемент для роста волос. Он помогает организму усваивать витамины, питать фолликулы и создавать новые клетки. Источники: фасоль, огурцы, сладкий перец и картофель.

Уточнения

Кератины - семейство фибриллярных белков, обладающих механической прочностью, которая среди материалов биологического происхождения уступает лишь хитину.

