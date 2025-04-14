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Ешь — и помни всё: 5 простых продуктов для памяти и концентрации

2:03
Здоровье

Хроническая усталость, рассеянность, проблемы с концентрацией — иногда причина не в стрессе или перегрузках, а в питании. Наш мозг, как и всё тело, зависит от того, что мы едим. Есть как минимум пять продуктов, которые работают как "топливо" для памяти, скорости мышления и ясности ума.

розмарин
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
розмарин

1. Кофе — не просто для бодрости

Кофейная пауза на работе — не просто перерыв, а мини-запуск мозга. Кофеин улучшает внимание, помогает быстрее переключаться между задачами и активизирует работу нейронов. Главное — не перебарщивать и пить его в разумных количествах.

2. Вода — незаменимый элемент

Мозг на 70-80 % состоит из воды. Если её не хватает, возникают заторможенность, забывчивость, головная боль. Привычка носить с собой бутылку воды — простое и мощное решение. Обезвоживание даже на 1-2 % уже влияет на когнитивные функции.

3. Орехи — пища для ума

Всего горсть в день (10-30 г) — и мозг скажет спасибо. Орехи богаты жирными кислотами, антиоксидантами и витамином Е, который замедляет возрастные изменения мозга. Особенно полезны грецкие — недаром они так похожи на миниатюрный мозг.

4. Лимон и витамин С

Цитрусовые помогают улучшить память, поддерживают концентрацию и снижают уровень стресса. Витамин С защищает клетки мозга от окислительного повреждения. Можно добавлять лимон в воду, чай или салаты — эффект накопительный.

5. Розмарин — аромат на пользу уму

Эта пряность работает не только в кулинарии. Розмарин стимулирует кровообращение, улучшает память и помогает сохранить ясность мышления. Добавляй веточку при запекании овощей или мяса — вкусно и полезно.

Уточнения

Головно́й мозг (лат. encephalon, др.-греч. ἐγκέφαλος) — главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец; у позвоночных находится внутри черепа.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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