Ешь — и помни всё: 5 простых продуктов для памяти и концентрации

Хроническая усталость, рассеянность, проблемы с концентрацией — иногда причина не в стрессе или перегрузках, а в питании. Наш мозг, как и всё тело, зависит от того, что мы едим. Есть как минимум пять продуктов, которые работают как "топливо" для памяти, скорости мышления и ясности ума.
Кофейная пауза на работе — не просто перерыв, а мини-запуск мозга. Кофеин улучшает внимание, помогает быстрее переключаться между задачами и активизирует работу нейронов. Главное — не перебарщивать и пить его в разумных количествах.
Мозг на 70-80 % состоит из воды. Если её не хватает, возникают заторможенность, забывчивость, головная боль. Привычка носить с собой бутылку воды — простое и мощное решение. Обезвоживание даже на 1-2 % уже влияет на когнитивные функции.
Всего горсть в день (10-30 г) — и мозг скажет спасибо. Орехи богаты жирными кислотами, антиоксидантами и витамином Е, который замедляет возрастные изменения мозга. Особенно полезны грецкие — недаром они так похожи на миниатюрный мозг.
Цитрусовые помогают улучшить память, поддерживают концентрацию и снижают уровень стресса. Витамин С защищает клетки мозга от окислительного повреждения. Можно добавлять лимон в воду, чай или салаты — эффект накопительный.
Эта пряность работает не только в кулинарии. Розмарин стимулирует кровообращение, улучшает память и помогает сохранить ясность мышления. Добавляй веточку при запекании овощей или мяса — вкусно и полезно.
Головно́й мозг (лат. encephalon, др.-греч. ἐγκέφαλος) — главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец; у позвоночных находится внутри черепа.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.