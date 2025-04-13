Тормозим процесс старения: этот вкусный продукт омолодит и вернёт память

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эта вкусная ягода оказалась настоящим суперфудом! Ученые выяснили, что регулярное употребление черники помогает побороть процессы старения.

Фото: freepik by azerbaijan_stockers оладья с черникой

Людям после 45 лет лучше добавить эту ягодку в свое меню и вот почему! Черника помогает:

Приостановить снижение памяти и внимания.

Улучшить кровообращение в мозге.

Снизить уровень "плохого" холестерина.

Поддержать полезные кишечные бактерии, которые воюют со старением, пишет KP. RU.

Оказывается, в чернике много мощных антиоксидантов. Еще она положительно воздействует на зрение.

Уточнения

Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).



