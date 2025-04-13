Тормозим процесс старения: этот вкусный продукт омолодит и вернёт память

Эта вкусная ягода оказалась настоящим суперфудом! Ученые выяснили, что регулярное употребление черники помогает побороть процессы старения.
Людям после 45 лет лучше добавить эту ягодку в свое меню и вот почему! Черника помогает:
Оказывается, в чернике много мощных антиоксидантов. Еще она положительно воздействует на зрение.
Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).
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