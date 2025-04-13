Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устали бегать без результата? Вот что работает лучше и быстрее кардио
Опускаете шею — теряете молодость: неожиданные причины преждевременного старения
Великолепные моторы ВАЗ: от Копейки до Нивы
Холод, влага или вредители? Распознаём врагов толстянки по листьям
Трамп закручивает гайки: но для одной компании, похоже, готов сделать исключение
Авиакомпания сказала нет, но 17-килограммовая собака полетит в салоне: раскрыт секрет, убедивший судей изменить правила
Стоимость домашнего пасхального кулича выросла на 11%
Почему весна — не лучшее время для будущих родителей
Новая машина — куча кнопок, но пользы мало: список, от которого устанет даже пассажир

Тормозим процесс старения: этот вкусный продукт омолодит и вернёт память

0:40
Здоровье

Эта вкусная ягода оказалась настоящим суперфудом! Ученые выяснили, что регулярное употребление черники помогает побороть процессы старения.

оладья с черникой
Фото: freepik by azerbaijan_stockers
оладья с черникой

Людям после 45 лет лучше добавить эту ягодку в свое меню и вот почему! Черника помогает:

  • Приостановить снижение памяти и внимания.
  • Улучшить кровообращение в мозге.
  • Снизить уровень "плохого" холестерина.
  • Поддержать полезные кишечные бактерии, которые воюют со старением, пишет KP. RU.

Оказывается, в чернике много мощных антиоксидантов. Еще она положительно воздействует на зрение.

Уточнения

Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Туризм
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту Аудио 
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Шоу-бизнес
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты Аудио 
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Наука и техника
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Суперджет SJ-100 поднялся ближе к звёздам, на максимальную высоту — 12200 метров Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Последние материалы
Устали бегать без результата? Вот что работает лучше и быстрее кардио
Опускаете шею — теряете молодость: неожиданные причины преждевременного старения
Великолепные моторы ВАЗ: от Копейки до Нивы
Холод, влага или вредители? Распознаём врагов толстянки по листьям
Трамп закручивает гайки: но для одной компании, похоже, готов сделать исключение
Авиакомпания сказала нет, но 17-килограммовая собака полетит в салоне: раскрыт секрет, убедивший судей изменить правила
Стоимость домашнего пасхального кулича выросла на 11%
Тормозим процесс старения: этот вкусный продукт омолодит и вернёт память
Почему весна — не лучшее время для будущих родителей
Новая машина — куча кнопок, но пользы мало: список, от которого устанет даже пассажир
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.