Веганство на время: почему пост может быть полезнее, чем диета

4:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Древняя традиция греческого поста — ограничение в пище накануне Пасхи — может иметь не только духовное, но и весьма ощутимое влияние на здоровье. К такому выводу пришла группа ученых под руководством Константиноса Рускаса из Исследовательского центра биомедицинских наук "Александр Флеминг". Их работа опубликована в журнале npj Metabolic Health and Disease.

Фото: Own work by Nikodem Nijaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Соус греческий

"Краткие периоды ограничений в питании, особенно тех, что практикуются по религиозным причинам, способны не только питать душу, но и снижать риск заболеваний, способствуя более здоровому старению", — отмечают авторы.

Пост как метаболическая перезагрузка организма

В исследовании приняли участие более 400 взрослых из Салоников. Половина из них соблюдала традиции греческого поста — исключая мясо, молочные продукты и яйца, тогда как другая половина придерживалась обычного рациона. У обеих групп взяли анализы крови — сначала в обычный период, а затем во время Великого поста.

Результаты показали: у тех, кто постился, значительно снизились уровни веществ, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая "плохой" холестерин и насыщенные жиры. Также наблюдалось снижение аминокислот, характерных для мясных продуктов, — тех самых, что ассоциируются с диабетом и ожирением.

Наиболее интересным открытием стало значительное увеличение уровня гормона FGF21, который помогает организму перерабатывать жир и сахар. В экспериментах на животных его повышенное содержание связано с продлением жизни. У людей его роль пока изучается, но рост уровня FGF21 во время голодания указывает на метаболическую пользу.

Влияние поста сравнили с веганством

По сути, греческий пост напоминает строгую веганскую диету, только ограниченную по времени. Во время воздержания разрешены только некоторые морепродукты вроде моллюсков. Исследование показало, что более 80% метаболических изменений во время поста совпадают с изменениями у веганов.

Однако в отличие от постоянных веганов, постящиеся возвращаются к обычному питанию — что дало ученым уникальную возможность наблюдать, насколько быстро и сильно организм реагирует на изменения рациона.

Что показала биохимия крови

Во время поста в группе воздерживающихся изменилась концентрация более 250 белков, регулирующих иммунитет, гормональный баланс и обмен веществ. Особенно интересны восемь белков, чьи уровни изменились наиболее сильно:

HAVCR1 - связан с воспалениями и функцией почек. Его снижение может свидетельствовать об уменьшении нагрузки на органы.

OXT (окситоцин) - влияет не только на социальное поведение, но и на аппетит, а также потенциально — на риск инсульта.

FOLR2 - участвует в усвоении фолиевой кислоты.

FGF21 - ключевой гормон метаболизма, обещающий результаты в борьбе с ожирением и диабетом. Его активность усиливалась за счёт уменьшения фермента, который его расщепляет.

Интересно, что около четверти белков, на которые повлиял пост, уже являются мишенями существующих лекарств от рака, диабета и сердечно-сосудистых болезней. Это открывает двери для будущих исследований на стыке питания и фармакологии.

Но есть и предостережения

Авторы исследования подчёркивают: несмотря на множество плюсов, важно помнить и о рисках. Например, повышенный уровень окситоцина (OXT) может быть связан с риском инсульта. Также есть опасения, что долгосрочный дефицит некоторых питательных веществ, как, например, витамина B12, может сказаться на здоровье костей и сосудов.

Самое важное открытие: даже короткий период воздержания от животной пищи приводит к значительным биохимическим изменениям. Уровень риска преждевременной смерти — рассчитываемый по 14 маркерам крови — заметно снизился в группе постящихся, тогда как у остальных он остался без изменений.

Уточнения

Вега́нство (вегани́зм, англ. veganism) — образ жизни, стремящийся к исключению (насколько это возможно и реализуемо) всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды или любых других целей.

