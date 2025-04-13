Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нюша поделилась редким кадром с 59-летним отцом
Больше не семья: Пинчук показала встречу с Чобаняном у нотариуса
Торговые войны США сблизили Россию и Китай
Раскрыт секрет вечной молодости суставов: эта практика творит чудеса с осанкой и снимает стресс
Агутин требует внуков: 29-летняя дочь певца назвала главное препятствие — пришлось срочно дарить это
Врачи боролись за Баскова: певец перенёс тяжелейший вирус
Кто бы мог подумать, что любимое дерево является приманкой для змей
Тихая смерть на прогулке: где прячутся клещи и почему их боятся ветеринары
Удивительное место Уэльса, в который возвращаются снова и снова

Веганство на время: почему пост может быть полезнее, чем диета

4:24
Здоровье

Древняя традиция греческого поста — ограничение в пище накануне Пасхи — может иметь не только духовное, но и весьма ощутимое влияние на здоровье. К такому выводу пришла группа ученых под руководством Константиноса Рускаса из Исследовательского центра биомедицинских наук "Александр Флеминг". Их работа опубликована в журнале npj Metabolic Health and Disease.

Соус греческий
Фото: Own work by Nikodem Nijaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Соус греческий

"Краткие периоды ограничений в питании, особенно тех, что практикуются по религиозным причинам, способны не только питать душу, но и снижать риск заболеваний, способствуя более здоровому старению", — отмечают авторы.

Пост как метаболическая перезагрузка организма

В исследовании приняли участие более 400 взрослых из Салоников. Половина из них соблюдала традиции греческого поста — исключая мясо, молочные продукты и яйца, тогда как другая половина придерживалась обычного рациона. У обеих групп взяли анализы крови — сначала в обычный период, а затем во время Великого поста.

Результаты показали: у тех, кто постился, значительно снизились уровни веществ, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая "плохой" холестерин и насыщенные жиры. Также наблюдалось снижение аминокислот, характерных для мясных продуктов, — тех самых, что ассоциируются с диабетом и ожирением.

Наиболее интересным открытием стало значительное увеличение уровня гормона FGF21, который помогает организму перерабатывать жир и сахар. В экспериментах на животных его повышенное содержание связано с продлением жизни. У людей его роль пока изучается, но рост уровня FGF21 во время голодания указывает на метаболическую пользу.

Влияние поста сравнили с веганством

По сути, греческий пост напоминает строгую веганскую диету, только ограниченную по времени. Во время воздержания разрешены только некоторые морепродукты вроде моллюсков. Исследование показало, что более 80% метаболических изменений во время поста совпадают с изменениями у веганов.

Однако в отличие от постоянных веганов, постящиеся возвращаются к обычному питанию — что дало ученым уникальную возможность наблюдать, насколько быстро и сильно организм реагирует на изменения рациона.

Что показала биохимия крови

Во время поста в группе воздерживающихся изменилась концентрация более 250 белков, регулирующих иммунитет, гормональный баланс и обмен веществ. Особенно интересны восемь белков, чьи уровни изменились наиболее сильно:

  • HAVCR1 - связан с воспалениями и функцией почек. Его снижение может свидетельствовать об уменьшении нагрузки на органы.

  • OXT (окситоцин) - влияет не только на социальное поведение, но и на аппетит, а также потенциально — на риск инсульта.

  • FOLR2 - участвует в усвоении фолиевой кислоты.

  • FGF21 - ключевой гормон метаболизма, обещающий результаты в борьбе с ожирением и диабетом. Его активность усиливалась за счёт уменьшения фермента, который его расщепляет.

Интересно, что около четверти белков, на которые повлиял пост, уже являются мишенями существующих лекарств от рака, диабета и сердечно-сосудистых болезней. Это открывает двери для будущих исследований на стыке питания и фармакологии.

Но есть и предостережения

Авторы исследования подчёркивают: несмотря на множество плюсов, важно помнить и о рисках. Например, повышенный уровень окситоцина (OXT) может быть связан с риском инсульта. Также есть опасения, что долгосрочный дефицит некоторых питательных веществ, как, например, витамина B12, может сказаться на здоровье костей и сосудов.

Самое важное открытие: даже короткий период воздержания от животной пищи приводит к значительным биохимическим изменениям. Уровень риска преждевременной смерти — рассчитываемый по 14 маркерам крови — заметно снизился в группе постящихся, тогда как у остальных он остался без изменений.

Уточнения

Вега́нство (вегани́зм, англ. veganism) — образ жизни, стремящийся к исключению (насколько это возможно и реализуемо) всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды или любых других целей.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Сейчас читают
Остров, где не рады никому: почему человечеству стоит забыть об этом месте навсегда
Туризм
Остров, где не рады никому: почему человечеству стоит забыть об этом месте навсегда Аудио 
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Шоу-бизнес
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты Аудио 
Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир
Наука и техника
Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Сводка с фронта: Курская область будет освобождена в апреле, сбит ещё один истребитель F-16 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Последние материалы
Нюша поделилась редким кадром с 59-летним отцом
Сводка с фронта: Курская область будет освобождена в апреле, сбит ещё один истребитель F-16
Больше не семья: Пинчук показала встречу с Чобаняном у нотариуса
Торговые войны США сблизили Россию и Китай
Веганство на время: почему пост может быть полезнее, чем диета
Раскрыт секрет вечной молодости суставов: эта практика творит чудеса с осанкой и снимает стресс
Агутин требует внуков: 29-летняя дочь певца назвала главное препятствие — пришлось срочно дарить это
Врачи боролись за Баскова: певец перенёс тяжелейший вирус
Кто бы мог подумать, что любимое дерево является приманкой для змей
Тихая смерть на прогулке: где прячутся клещи и почему их боятся ветеринары
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.