Веганство на время: почему пост может быть полезнее, чем диета

Древняя традиция греческого поста — ограничение в пище накануне Пасхи — может иметь не только духовное, но и весьма ощутимое влияние на здоровье. К такому выводу пришла группа ученых под руководством Константиноса Рускаса из Исследовательского центра биомедицинских наук "Александр Флеминг". Их работа опубликована в журнале npj Metabolic Health and Disease.
"Краткие периоды ограничений в питании, особенно тех, что практикуются по религиозным причинам, способны не только питать душу, но и снижать риск заболеваний, способствуя более здоровому старению", — отмечают авторы.
В исследовании приняли участие более 400 взрослых из Салоников. Половина из них соблюдала традиции греческого поста — исключая мясо, молочные продукты и яйца, тогда как другая половина придерживалась обычного рациона. У обеих групп взяли анализы крови — сначала в обычный период, а затем во время Великого поста.
Результаты показали: у тех, кто постился, значительно снизились уровни веществ, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая "плохой" холестерин и насыщенные жиры. Также наблюдалось снижение аминокислот, характерных для мясных продуктов, — тех самых, что ассоциируются с диабетом и ожирением.
Наиболее интересным открытием стало значительное увеличение уровня гормона FGF21, который помогает организму перерабатывать жир и сахар. В экспериментах на животных его повышенное содержание связано с продлением жизни. У людей его роль пока изучается, но рост уровня FGF21 во время голодания указывает на метаболическую пользу.
По сути, греческий пост напоминает строгую веганскую диету, только ограниченную по времени. Во время воздержания разрешены только некоторые морепродукты вроде моллюсков. Исследование показало, что более 80% метаболических изменений во время поста совпадают с изменениями у веганов.
Однако в отличие от постоянных веганов, постящиеся возвращаются к обычному питанию — что дало ученым уникальную возможность наблюдать, насколько быстро и сильно организм реагирует на изменения рациона.
Во время поста в группе воздерживающихся изменилась концентрация более 250 белков, регулирующих иммунитет, гормональный баланс и обмен веществ. Особенно интересны восемь белков, чьи уровни изменились наиболее сильно:
HAVCR1 - связан с воспалениями и функцией почек. Его снижение может свидетельствовать об уменьшении нагрузки на органы.
OXT (окситоцин) - влияет не только на социальное поведение, но и на аппетит, а также потенциально — на риск инсульта.
FOLR2 - участвует в усвоении фолиевой кислоты.
FGF21 - ключевой гормон метаболизма, обещающий результаты в борьбе с ожирением и диабетом. Его активность усиливалась за счёт уменьшения фермента, который его расщепляет.
Интересно, что около четверти белков, на которые повлиял пост, уже являются мишенями существующих лекарств от рака, диабета и сердечно-сосудистых болезней. Это открывает двери для будущих исследований на стыке питания и фармакологии.
Авторы исследования подчёркивают: несмотря на множество плюсов, важно помнить и о рисках. Например, повышенный уровень окситоцина (OXT) может быть связан с риском инсульта. Также есть опасения, что долгосрочный дефицит некоторых питательных веществ, как, например, витамина B12, может сказаться на здоровье костей и сосудов.
Самое важное открытие: даже короткий период воздержания от животной пищи приводит к значительным биохимическим изменениям. Уровень риска преждевременной смерти — рассчитываемый по 14 маркерам крови — заметно снизился в группе постящихся, тогда как у остальных он остался без изменений.
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