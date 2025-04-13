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Смех, который может выдать рак: такие симптомы нельзя игнорировать

1:47
Здоровье

Американские врачи назвали один из неожиданных признаков рака лёгких — усиливающаяся боль при смехе или кашле. Такой симптом часто игнорируют, принимая его за простуду или переутомление. На деле это может быть признаком того, что в лёгких скопилась жидкость, развилась опухоль или воспалились лимфатические узлы.

Медицинское обследование
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицинское обследование

Когда кашель — уже не просто кашель

Медики советуют не затягивать с обследованием, если вас долго мучает сухой или влажный кашель, особенно если он не проходит неделями, сопровождается охриплостью и кровяными выделениями. Это уже не сезонная простуда, а возможный онкологический сигнал.

Резкое похудение и быстрая утомляемость

Потеря веса без диет, постоянная слабость и частые бронхиты также могут указывать на начало онкологического процесса в лёгких. Такие симптомы часто объясняют стрессом или возрастом, теряя драгоценное время.

Неврологические признаки: опущенные веки и суженные зрачки

Если опухоль расположена в верхней части лёгкого, это может влиять на нервные узлы. У человека опускается веко, зрачок становится меньше, и появляется ощущение тяжести в глазах. Эти проявления особенно опасны, поскольку их редко связывают с онкологией.

Нетипичные симптомы других форм рака

Врачи подчёркивают: злокачественные процессы могут проявляться и другими "невинными" признаками — болями в мышцах, онемением рук и ног, головной болью, пожелтением кожи и увеличением лимфоузлов. Ни один из этих симптомов нельзя игнорировать, особенно если они появляются без видимой причины и не проходят.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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