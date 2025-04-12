Деньги vs Терапия: вот какой из методов оказался более эффективным для психического здоровья

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые провели исследование в Кении и доказали, что наличие денег эффективнее влияет на ментальное здоровье человека, чем психотерапевты.

Фото: Pixabay by Sächsisch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошелёк

В исследовании специалистов из MIT приняли участие 5756 человек. Их разделили на четыре группы:

Получившие по $500 (42 тыс. руб.) наличными. Получающие терапию. Получающие и деньги, и терапию. Контрольная группа, которая ничего не получала.

Спустя 12 месяцев те пациенты кому платили, показали более высокое потребление, доход и, самое главное, лучшее психологические состояние, чем контрольная группа, пишет KP. RU.

В то время только терапия не повлияла ни на психологическое, ни на экономическое благополучие людей.

Уточнения

Психотерапи́я (от др.-греч. ψυχή «душа, дух» + θερᾰπεία «уход, лечение») — основной метод психологической коррекции.

