Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Долги, инфляция и миллиардный транш: почему МВФ снова вкладывается в Аргентину
Россияне увидят Микролуние: когда можно наблюдать уникальное явление
Пожелтело сиденье унитаза? Просто намажь этим и иди спать — утром будет как новое
Ваша утренняя привычка мешает телу восстанавливаться
Как работающему пенсионеру выгодно уволиться в 2025 году: советы от депутата
Как не выглядеть подозрительно: ошибки, которые притягивают инспектора быстрее радаров
Топ-5 секретов успешного ухода за комнатными растениями
Гидравлические лифты как спасение! Учёные описали древнюю систему возведения пирамид
Садальский рассказал, какую смерть считает самой позорной

Деньги vs Терапия: вот какой из методов оказался более эффективным для психического здоровья

0:52
Здоровье

Ученые провели исследование в Кении и доказали, что наличие денег эффективнее влияет на ментальное здоровье человека, чем психотерапевты.

Кошелёк
Фото: Pixabay by Sächsisch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошелёк

В исследовании специалистов из MIT приняли участие 5756 человек. Их разделили на четыре группы:

  1. Получившие по $500 (42 тыс. руб.) наличными.
  2. Получающие терапию.
  3. Получающие и деньги, и терапию.
  4. Контрольная группа, которая ничего не получала.

Спустя 12 месяцев те пациенты кому платили, показали более высокое потребление, доход и, самое главное, лучшее психологические состояние, чем контрольная группа, пишет KP. RU.

В то время только терапия не повлияла ни на психологическое, ни на экономическое благополучие людей.

Уточнения

Психотерапи́я (от др.-греч. ψυχή «душа, дух» + θερᾰπεία «уход, лечение») — основной метод психологической коррекции.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Сейчас читают
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек
Недвижимость
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек Аудио 
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Авто
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели Аудио 
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Садоводство, цветоводство
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Система Периметр — Мёртвая рука СССР задушит агрессора Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Последние материалы
Долги, инфляция и миллиардный транш: почему МВФ снова вкладывается в Аргентину
Россияне увидят Микролуние: когда можно наблюдать уникальное явление
Пожелтело сиденье унитаза? Просто намажь этим и иди спать — утром будет как новое
Ваша утренняя привычка мешает телу восстанавливаться
Как работающему пенсионеру выгодно уволиться в 2025 году: советы от депутата
Как не выглядеть подозрительно: ошибки, которые притягивают инспектора быстрее радаров
Деньги vs Терапия: вот какой из методов оказался более эффективным для психического здоровья
Топ-5 секретов успешного ухода за комнатными растениями
Гидравлические лифты как спасение! Учёные описали древнюю систему возведения пирамид
Садальский рассказал, какую смерть считает самой позорной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.