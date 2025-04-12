Деньги vs Терапия: вот какой из методов оказался более эффективным для психического здоровья

Ученые провели исследование в Кении и доказали, что наличие денег эффективнее влияет на ментальное здоровье человека, чем психотерапевты.
В исследовании специалистов из MIT приняли участие 5756 человек. Их разделили на четыре группы:
Спустя 12 месяцев те пациенты кому платили, показали более высокое потребление, доход и, самое главное, лучшее психологические состояние, чем контрольная группа, пишет KP. RU.
В то время только терапия не повлияла ни на психологическое, ни на экономическое благополучие людей.
Психотерапи́я (от др.-греч. ψυχή «душа, дух» + θερᾰπεία «уход, лечение») — основной метод психологической коррекции.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.