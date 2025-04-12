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Кальций без лактозы: находка для веганов и аллергиков

3:09
Здоровье

Все мы знаем: кальций необходим для крепких костей. И что он в изобилии содержится в молочных продуктах — тоже знаем. Но что делать тем, кто не переносит лактозу? Или тем, кто осознанно исключил животные продукты из рациона? Ответ — неожиданно прост: кунжут.

кунжут
Фото: freepik by jcomp
кунжут

Семена, о которых раньше говорили только в сказках

Для родителей слово "кунжут" ассоциировалось с фразой "Сезам, откройся!" и волшебной пещерой из сказки про Али-Бабу. Сегодня мы знаем: кунжут — это реальное растение с настоящими суперсилами.

Кунжутные семечки — крошечные, но невероятно питательные. Это источник ненасыщенных жирных кислот, качественного растительного белка и множества минералов: железа, магния, цинка, которые укрепляют волосы и ногти — сообщает Медпульс.

Но главное — кальций. В 100 граммах кунжута — почти 800 мг кальция, что в шесть раз больше, чем в том же объёме молока. Даже по сравнению с натуральным йогуртом, кунжут выигрывает примерно в 5 раз.

Кальций + фосфор = броня для костей

Помимо кальция, кунжут содержит фосфор, который работает с кальцием в тандеме: помогает его усвоению и участвует в минерализации костной ткани. А если добавить к этому ещё витамин D (незаменимый для усвоения кальция), то получаем эффективную формулу для профилактики остеопороза.

Кальций + фосфор + витамин D = защита костей на клеточном уровне.

Остеопороз: коварный и незаметный

Больше всего остеопороз угрожает женщинам в период менопаузы. Болезнь протекает скрытно, без боли и симптомов. Первая тревожная "вспышка" — случайный перелом, например, запястья после незначительного падения. А при запущенной стадии могут ломаться даже позвонки, вызывая характерную сутулость, которую раньше называли "старческий горб".

Как не допустить развития остеопороза

Начать стоит с тарелки. Диетологи рекомендуют 1000-1200 мг кальция в день. Помимо молочных продуктов, этот объём можно получить и из растительных источников. И здесь кунжутные семечки — одни из лучших помощников.

Они не только полезны, но и вкусны. У них насыщенный ореховый аромат и множество способов применения:
— добавьте в кашу или салат,
— посыпьте выпечку,
— приготовьте тахини - пасту из молотого кунжута, основную часть хумуса, или…
— насладитесь халвой, где та же тахини сочетается с сахарным сиропом, создавая сладость с богатой текстурой и вкусом. Вариации — от ванильной до фисташковой или шоколадной.

Поддержка костей — вкусно и просто

Вывод ясен: кунжут — это не просто модное суперфуд-слово, а реальная альтернатива молочным продуктам для тех, кто ищет растительные источники кальция. Эти скромные семена работают на здоровье, не уступая аптечным добавкам.

Уточнения

Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.
 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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