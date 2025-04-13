Когда аппетита нет — есть нельзя: это может быть смертельно

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие до сих пор считают, что во время болезни обязательно нужно "хорошо питаться, чтобы набраться сил". Но врачи предупреждают: насильственное кормление во время инфекции может быть опасным - особенно если у человека полностью отсутствует аппетит.

Фото: https://www.freepik.com by benzoix Болезнь

Организм сам знает, когда не есть

При вирусных заболеваниях в теле включается другая метаболическая программа. Организм временно перестаёт использовать глюкозу и переходит на расщепление жиров, вырабатывая кетоновые кислоты. Именно они помогают бороться с инфекцией и подавлять воспаление.

Потеря аппетита в такие периоды — это не сбой, а естественный защитный механизм. Давить на больного и заставлять его есть через силу — значит нарушать физиологический баланс, установленный в организме.

Опыт, который закончился смертью

Учёные провели эксперимент с мышами, заражёнными инфекцией. Одну группу грызунов насильно кормили, другую оставили без пищи. Те, кого кормили в полном объёме, погибли - даже при условии, что получали "здоровую" норму глюкозы. Голодание же оказалось спасительным.

Почему еда повышает температуру

Один из эффектов пищеварения — естественное повышение температуры тела. В нормальном состоянии это не проблема, но при воспалении даже незначительный скачок может усилить нагрузку на ослабленный организм. Именно поэтому после еды у больного может подниматься температура, и состояние ухудшается.

Если больной не просит есть — не настаивайте. Организм сам регулирует приоритеты: сейчас ему не пища нужна, а ресурсы на борьбу с инфекцией. Давление в такой момент может не просто не помочь — а навредить.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



Воспале́ние (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения (exudatio и др.), и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения (proliferatio).



