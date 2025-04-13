Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Надпись Техник изуродовала Стену Цоя: основатель СерьГи дал резкую оценку фанатам покойного рэпера
Бицепсы будут гореть: всего 3 подхода этого упражнения с гантелями дадут видимый результат
Блестящие окна без усилий: профессионалы подсказали единственно верный способ мытья — результат вас поразит
Как отучить кошку портить мебель и не сойти с ума
ВОЗ бьёт тревогу: из-за сокращения помощи миллионы людей остаются без медицины
Самый недооценённый пляж Америки оказался настоящей находкой
Он сильный: Николай Басков высказался о травме 83-летнего Льва Лещенко
Забудьте о таблетках при укачивании, просто включите этот звук: находка учёных поразила
Один стакан золы — и клубника преобразится. Домашний рецепт для суперягод

Когда аппетита нет — есть нельзя: это может быть смертельно

1:49
Здоровье

Многие до сих пор считают, что во время болезни обязательно нужно "хорошо питаться, чтобы набраться сил". Но врачи предупреждают: насильственное кормление во время инфекции может быть опасным - особенно если у человека полностью отсутствует аппетит.

Болезнь
Фото: https://www.freepik.com by benzoix
Болезнь

Организм сам знает, когда не есть

При вирусных заболеваниях в теле включается другая метаболическая программа. Организм временно перестаёт использовать глюкозу и переходит на расщепление жиров, вырабатывая кетоновые кислоты. Именно они помогают бороться с инфекцией и подавлять воспаление.

Потеря аппетита в такие периоды — это не сбой, а естественный защитный механизм. Давить на больного и заставлять его есть через силу — значит нарушать физиологический баланс, установленный в организме.

Опыт, который закончился смертью

Учёные провели эксперимент с мышами, заражёнными инфекцией. Одну группу грызунов насильно кормили, другую оставили без пищи. Те, кого кормили в полном объёме, погибли - даже при условии, что получали "здоровую" норму глюкозы. Голодание же оказалось спасительным.

Почему еда повышает температуру

Один из эффектов пищеварения — естественное повышение температуры тела. В нормальном состоянии это не проблема, но при воспалении даже незначительный скачок может усилить нагрузку на ослабленный организм. Именно поэтому после еды у больного может подниматься температура, и состояние ухудшается.

Если больной не просит есть — не настаивайте. Организм сам регулирует приоритеты: сейчас ему не пища нужна, а ресурсы на борьбу с инфекцией. Давление в такой момент может не просто не помочь — а навредить.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Воспале́ние (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения (exudatio и др.), и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения (proliferatio).
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Сейчас читают
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Наука и техника
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает Аудио 
Возраст без паспорта: определяем, сколько лет вашей кошке
Домашние животные
Возраст без паспорта: определяем, сколько лет вашей кошке Аудио 
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Система Периметр — Мёртвая рука СССР задушит агрессора Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Последние материалы
ВОЗ бьёт тревогу: из-за сокращения помощи миллионы людей остаются без медицины
Самый недооценённый пляж Америки оказался настоящей находкой
Он сильный: Николай Басков высказался о травме 83-летнего Льва Лещенко
Забудьте о таблетках при укачивании, просто включите этот звук: находка учёных поразила
Один стакан золы — и клубника преобразится. Домашний рецепт для суперягод
ТОП-5 самых дешёвых в обслуживании машин СССР
Ирина Безрукова отпускает сына: горькое, но важное решение принято спустя десятилетие после трагедии
Тайны грузового гиганта: как Ан-124-100 справляется с самыми тяжёлыми вызовами
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Не Кен, а герой: Ева Мендес показала истинное лицо Райана Гослинга, изменившего правила Оскара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.