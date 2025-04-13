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Вы стараетесь, а вес всё тот же? Эти 7 привычек запускают жиросжигание

2:05
Здоровье

Избыточный вес не просто влияет на внешний вид. Он заставляет чувствовать себя неуверенно, ограничивает выбор одежды и мешает спокойно появляться на пляже. Но куда серьёзнее — это риски для здоровья: от диабета до проблем с сердцем.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Как избавиться от лишних килограммов: 7 простых шагов

Врачи и диетологи называют ряд элементарных привычек, которые помогут запустить процесс снижения веса без стресса и крайностей.

1. Два раза по 15 минут в день

Даже самый загруженный человек может найти полчаса в сутки. Утром — простая зарядка, вечером — йога или растяжка. Это уже полноценная физическая активность.

2. Вода — не миф

8 стаканов чистой воды в день помогают очищать организм, выводить токсины и ускоряют метаболизм. Это действительно работает.

3. Никогда не пропускайте завтрак

Отказ от завтрака ведёт к перееданию днём. Лучшие утренние варианты — омлет, каша без сахара, творог, отварные яйца или греческий йогурт.

4. Ходьба — ваша тренировка

Нет времени на спортзал? Ходите больше. Откажитесь от лифта, проходите хотя бы часть пути пешком. Любая активность — это шаг к результату.

5. Чай — ваш помощник

Некоторые виды чая ускоряют обмен веществ. Особенно полезны зелёный, белый чай и улун. Они мягко очищают организм и помогают снижать вес.

6. Один день в неделю — на перезагрузку

Разгрузочный день не означает голодовку. Кефир, яблоки, вода и чай — и вы почувствуете лёгкость. Главное — делать это регулярно.

7. Считайте калории

Чтобы похудеть, нужно тратить больше, чем потреблять. Временно сократите рацион до 1200 калорий — и вес сдвинется с мёртвой точки.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
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