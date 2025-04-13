Вы стараетесь, а вес всё тот же? Эти 7 привычек запускают жиросжигание

Избыточный вес не просто влияет на внешний вид. Он заставляет чувствовать себя неуверенно, ограничивает выбор одежды и мешает спокойно появляться на пляже. Но куда серьёзнее — это риски для здоровья: от диабета до проблем с сердцем.
Врачи и диетологи называют ряд элементарных привычек, которые помогут запустить процесс снижения веса без стресса и крайностей.
Даже самый загруженный человек может найти полчаса в сутки. Утром — простая зарядка, вечером — йога или растяжка. Это уже полноценная физическая активность.
8 стаканов чистой воды в день помогают очищать организм, выводить токсины и ускоряют метаболизм. Это действительно работает.
Отказ от завтрака ведёт к перееданию днём. Лучшие утренние варианты — омлет, каша без сахара, творог, отварные яйца или греческий йогурт.
Нет времени на спортзал? Ходите больше. Откажитесь от лифта, проходите хотя бы часть пути пешком. Любая активность — это шаг к результату.
Некоторые виды чая ускоряют обмен веществ. Особенно полезны зелёный, белый чай и улун. Они мягко очищают организм и помогают снижать вес.
Разгрузочный день не означает голодовку. Кефир, яблоки, вода и чай — и вы почувствуете лёгкость. Главное — делать это регулярно.
Чтобы похудеть, нужно тратить больше, чем потреблять. Временно сократите рацион до 1200 калорий — и вес сдвинется с мёртвой точки.
Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.