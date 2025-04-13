Лечит мозг, но бьёт по сердцу: правда о кофе, которую важно знать

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают кофе вредным напитком. Но современные исследования всё чаще опровергают этот стереотип. Диетологи подчёркивают: кофе не только можно, но и нужно — если учитывать особенности организма.

Фото: unsplash.com by PICSELI, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Две чашки кофе

Энергия и стрессоустойчивость

Кофе стимулирует нервную систему и помогает лучше концентрироваться. Он повышает работоспособность и помогает организму справляться со стрессовыми нагрузками.

Обмен веществ и отёки

Напиток улучшает липидный обмен и способствует выведению лишней жидкости. Это особенно важно для людей с замедленным метаболизмом или склонностью к задержке воды.

Профилактика болезней мозга

Согласно научным данным, кофе может снижать риск болезни Альцгеймера и Паркинсона. Регулярное умеренное потребление кофе поддерживает работу мозга в долгосрочной перспективе.

Защита от онкологии

Некоторые исследования отмечают, что кофе способен снижать вероятность развития определённых видов онкологических заболеваний.

Сколько можно

Людям с быстрым обменом веществ можно пить до 3-4 чашек кофе в день. Всем остальным безопаснее ограничиться одной. Главное — не переусердствовать.

Есть и противопоказания. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам и тем, кто страдает от гипертонии, кофе стоит избегать.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.



Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

