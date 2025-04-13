Лечит мозг, но бьёт по сердцу: правда о кофе, которую важно знать

Многие считают кофе вредным напитком. Но современные исследования всё чаще опровергают этот стереотип. Диетологи подчёркивают: кофе не только можно, но и нужно — если учитывать особенности организма.
Кофе стимулирует нервную систему и помогает лучше концентрироваться. Он повышает работоспособность и помогает организму справляться со стрессовыми нагрузками.
Напиток улучшает липидный обмен и способствует выведению лишней жидкости. Это особенно важно для людей с замедленным метаболизмом или склонностью к задержке воды.
Согласно научным данным, кофе может снижать риск болезни Альцгеймера и Паркинсона. Регулярное умеренное потребление кофе поддерживает работу мозга в долгосрочной перспективе.
Некоторые исследования отмечают, что кофе способен снижать вероятность развития определённых видов онкологических заболеваний.
Людям с быстрым обменом веществ можно пить до 3-4 чашек кофе в день. Всем остальным безопаснее ограничиться одной. Главное — не переусердствовать.
Есть и противопоказания. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам и тем, кто страдает от гипертонии, кофе стоит избегать.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.