Вы едите это по утрам? Тогда не удивляйтесь лишнему весу и усталости

Завтрак задаёт тон всему дню. Он влияет на уровень энергии, работу пищеварения, настроение и даже здоровье в долгосрочной перспективе. Но есть популярные утренние продукты, которые наносят вред организму - особенно если употреблять их регулярно.
Многие выбирают магазинный йогурт в качестве "лёгкого и полезного" завтрака. На деле — это почти десерт.
Порция фруктового йогурта может содержать столько же сахара, как шоколадный батончик, а вкусовые добавки, загустители и ароматизаторы лишь усиливают вред.
Что вместо: натуральный йогурт без сахара, с ложкой мёда или свежими ягодами.
Хрустящие шарики, подушечки, мюсли с шоколадом — всё это выглядит аппетитно, но в реальности перегружено сахаром, маслами и калориями. Некоторые содержат пальмовое масло и сиропы, вред которых давно обсуждается.
Что вместо: овсянка на воде или молоке, с орехами и фруктами.
Если утро начинается с яичницы и колбасных изделий, стоит пересмотреть привычки. Ученые давно связали переработанное мясо с ростом онкологических и метаболических заболеваний.
Даже небольшое количество колбасы в день увеличивает риск сахарного диабета и рака кишечника.
Что вместо: отварное куриное филе, творог, омлет с овощами.
Правильный завтрак — это не только энергия на утро, но и инвестиция в здоровье. То, что кажется безобидным, может незаметно разрушать организм изнутри.
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