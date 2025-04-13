Вы едите это по утрам? Тогда не удивляйтесь лишнему весу и усталости

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак задаёт тон всему дню. Он влияет на уровень энергии, работу пищеварения, настроение и даже здоровье в долгосрочной перспективе. Но есть популярные утренние продукты, которые наносят вред организму - особенно если употреблять их регулярно.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Мужчина завтракает

Йогурт с подвохом

Многие выбирают магазинный йогурт в качестве "лёгкого и полезного" завтрака. На деле — это почти десерт.

Порция фруктового йогурта может содержать столько же сахара, как шоколадный батончик, а вкусовые добавки, загустители и ароматизаторы лишь усиливают вред.

Что вместо: натуральный йогурт без сахара, с ложкой мёда или свежими ягодами.

Готовые завтраки = сахарные ловушки

Хрустящие шарики, подушечки, мюсли с шоколадом — всё это выглядит аппетитно, но в реальности перегружено сахаром, маслами и калориями. Некоторые содержат пальмовое масло и сиропы, вред которых давно обсуждается.

Что вместо: овсянка на воде или молоке, с орехами и фруктами.

Колбаса, бекон, сосиски — под запретом

Если утро начинается с яичницы и колбасных изделий, стоит пересмотреть привычки. Ученые давно связали переработанное мясо с ростом онкологических и метаболических заболеваний.

Даже небольшое количество колбасы в день увеличивает риск сахарного диабета и рака кишечника.

Что вместо: отварное куриное филе, творог, омлет с овощами.

Правильный завтрак — это не только энергия на утро, но и инвестиция в здоровье. То, что кажется безобидным, может незаметно разрушать организм изнутри.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

