Скромные продукты, которые снижают риск онкологии: научно доказано

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онкологические заболевания остаются одной из самых частых причин смерти. Но в некоторых случаях риск можно уменьшить — и питание играет здесь ключевую роль. Колоректальный рак (одна из самых распространённых форм онкологии) часто связан с образом жизни. Вот 8 пищевых привычек, которые, по мнению учёных, помогают снизить угрозу:

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка ест фрукты

1. Меньше красного мяса

Говядина, баранина, свинина — доказанные факторы риска. Замените их на рыбу, морепродукты, птицу или крольчатину.

2. Фрукты каждый день

Богатые антиоксидантами, они помогают организму бороться с повреждениями клеток. Лучше — свежие, не в виде соков.

3. Горсть ягод — каждый день

Ягоды содержат биологически активные вещества, подавляющие воспаление и защищающие клетки. Даже небольшого количества достаточно.

4. Сахар — под контроль

Избыток сахара нарушает обмен веществ и способствует хроническому воспалению. Вместо сахара — фрукты и немного мёда.

5. Фолиевая кислота — в тарелке

Она важна для регуляции роста клеток. Её много в печени, бобовых, зелёных овощах, льняном масле.

6. Избегайте полуфабрикатов

Колбасы, готовые соусы, "быстрая" еда — главные источники канцерогенов. Готовьте дома, из простых продуктов.

7. Овощи — каждый день

Овощи должны составлять минимум треть рациона. Особенно полезны брокколи, капуста, морковь, тыква, шпинат.

8. Добавьте источники кальция

Он защищает клетки кишечника от перерождения. Полезны молочные продукты, яйца, миндаль, зелень, вода с кальцием.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

