Это уничтожает кальций быстрее всего: опасные сочетания в вашем рационе

О важности кальция вспоминают, когда появляются проблемы: кости становятся хрупкими, зубы ломаются, мышцы сводит судорогами. Но мало кто задумывается, что важен не только его приём, но и то, что разрушает кальций или выводит его из организма.
Чем больше соли в рационе — особенно в переработанных продуктах, — тем активнее организм выводит кальций через почки. Аналогично действуют сладости, мясо, газировка, алкоголь и кофе — всё, что сдвигает кислотно-щелочной баланс в кислую сторону.
Кофе и чай в больших количествах повышают потери кальция с мочой. Алкоголь же не только мешает усвоению минерала, но и снижает уровень витамина D — ключевого компонента в его метаболизме.
Без витамина D кальций плохо усваивается, а без магния — может откладываться в мягких тканях (например, в сосудах), а не в костях. Кроме того, магний регулирует гормон, управляющий уровнем кальция в крови.
Хронический стресс повышает уровень кортизола, что тормозит образование костной ткани. Некоторые лекарства — такие как кортикостероиды, препараты от изжоги и диуретики — снижают усвоение кальция или ускоряют его выведение. Особенно важно учитывать это при остеопорозе или в период менопаузы, когда уровень эстрогенов резко падает, сообщает MedPulse.
Ешьте зелень, орехи, бобовые, рыбу, молочные продукты
Ограничьте соль, кофе, сладкие напитки
Проводите время на солнце или принимайте витамин D
Добавьте в рацион магний — с едой или в виде добавок
Поддерживайте физическую активность и ментальное равновесие
Кальций в живых организмах играет важную регуляционную и структурную роль. Кальций (Ca2+) — распространенный макроэлемент в организме растений, животных и человека.
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