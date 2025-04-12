Это уничтожает кальций быстрее всего: опасные сочетания в вашем рационе

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О важности кальция вспоминают, когда появляются проблемы: кости становятся хрупкими, зубы ломаются, мышцы сводит судорогами. Но мало кто задумывается, что важен не только его приём, но и то, что разрушает кальций или выводит его из организма.

Фото: Freepik is licensed under Free license Полезные продукты

Что мешает усвоению кальция

1. Избыток соли и кислая среда

Чем больше соли в рационе — особенно в переработанных продуктах, — тем активнее организм выводит кальций через почки. Аналогично действуют сладости, мясо, газировка, алкоголь и кофе — всё, что сдвигает кислотно-щелочной баланс в кислую сторону.

2. Кофеин и алкоголь

Кофе и чай в больших количествах повышают потери кальция с мочой. Алкоголь же не только мешает усвоению минерала, но и снижает уровень витамина D — ключевого компонента в его метаболизме.

3. Недостаток витамина D и магния

Без витамина D кальций плохо усваивается, а без магния — может откладываться в мягких тканях (например, в сосудах), а не в костях. Кроме того, магний регулирует гормон, управляющий уровнем кальция в крови.

На что влияет стресс и лекарства

Хронический стресс повышает уровень кортизола, что тормозит образование костной ткани. Некоторые лекарства — такие как кортикостероиды, препараты от изжоги и диуретики — снижают усвоение кальция или ускоряют его выведение. Особенно важно учитывать это при остеопорозе или в период менопаузы, когда уровень эстрогенов резко падает, сообщает MedPulse.

Как защитить кальций

Ешьте зелень, орехи, бобовые, рыбу, молочные продукты

Ограничьте соль, кофе, сладкие напитки

Проводите время на солнце или принимайте витамин D

Добавьте в рацион магний — с едой или в виде добавок

Поддерживайте физическую активность и ментальное равновесие

Уточнения

Кальций в живых организмах играет важную регуляционную и структурную роль. Кальций (Ca2+) — распространенный макроэлемент в организме растений, животных и человека.

