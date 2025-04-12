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Это уничтожает кальций быстрее всего: опасные сочетания в вашем рационе

2:03
Здоровье

О важности кальция вспоминают, когда появляются проблемы: кости становятся хрупкими, зубы ломаются, мышцы сводит судорогами. Но мало кто задумывается, что важен не только его приём, но и то, что разрушает кальций или выводит его из организма.

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Фото: Freepik is licensed under Free license
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Что мешает усвоению кальция

1. Избыток соли и кислая среда

Чем больше соли в рационе — особенно в переработанных продуктах, — тем активнее организм выводит кальций через почки. Аналогично действуют сладости, мясо, газировка, алкоголь и кофе — всё, что сдвигает кислотно-щелочной баланс в кислую сторону.

2. Кофеин и алкоголь

Кофе и чай в больших количествах повышают потери кальция с мочой. Алкоголь же не только мешает усвоению минерала, но и снижает уровень витамина D — ключевого компонента в его метаболизме.

3. Недостаток витамина D и магния

Без витамина D кальций плохо усваивается, а без магния — может откладываться в мягких тканях (например, в сосудах), а не в костях. Кроме того, магний регулирует гормон, управляющий уровнем кальция в крови.

На что влияет стресс и лекарства

Хронический стресс повышает уровень кортизола, что тормозит образование костной ткани. Некоторые лекарства — такие как кортикостероиды, препараты от изжоги и диуретики — снижают усвоение кальция или ускоряют его выведение. Особенно важно учитывать это при остеопорозе или в период менопаузы, когда уровень эстрогенов резко падает, сообщает MedPulse.

Как защитить кальций

  • Ешьте зелень, орехи, бобовые, рыбу, молочные продукты

  • Ограничьте соль, кофе, сладкие напитки

  • Проводите время на солнце или принимайте витамин D

  • Добавьте в рацион магний — с едой или в виде добавок

  • Поддерживайте физическую активность и ментальное равновесие

Уточнения

Кальций в живых организмах играет важную регуляционную и структурную роль. Кальций (Ca2+) — распространенный макроэлемент в организме растений, животных и человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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