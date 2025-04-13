Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд устроил разнос банку: списали деньги без спроса — и проиграли
Время приключений под солнцем Сеары: найдите свой идеальный пляж в Бразилии!
Супермодель Ирина Шейк предпочитает бюджетные авиарейсы ради экологии
Школьникам запретят использовать мобильные телефоны: вот где ввели такое правило
Усталость взяла своё: Лолита назвала единственное желание на фоне отмены концертов
Не стирайте эту вещь дома — ваша машинка может не пережить
Без антидепрессантов: Шоуа нашёл нестандартную замену лекарствам после ухода Храмовой
Игры вместо дрессуры: как просто и весело прокачать мозг питомца
Не куст, а жадина: как заставить малину плодоносить до самой осени

Фокусируйся не на теле, а на слове: как идея "сила" работает лучше аффирмаций

2:16
Здоровье

Мир спорта и фитнеса долгое время делился на два лагеря: рациональные приверженцы "западных" тренировок и те, кто ценит осознанность, расслабление и йогу. К счастью, сегодня границы размываются, и лучшее из обоих миров начинает работать в тандеме.

Медитация
Фото: commons.wikimedia.org by PuraVida_Fotografie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Медитация

Вот 3 практики, которые помогут интегрировать тело и разум в любую фитнес-программу, а также один популярный метод, который часто срабатывает наоборот.

1. Расслабление в напряжении

Первое, чему стоит научиться в тренировке — это уметь оставаться расслабленным даже в усилии. Это просто: достаточно следить за расслабленным лицом и непрерывным дыханием. Если мышцы излишне напряжены — это всегда видно по выражению лица. А если лицо расслаблено, то и всё тело работает эффективнее. Одна простая установка помогает устранить лишнее напряжение и добиться прогресса без перегрузок.

2. Медитация — залог восстановления

Медитация — мощная практика, которая помогает снизить стресс, ускорить восстановление и удерживать тело в состоянии "спокойной готовности". При регулярной практике она снижает уровень кортизола, что улучшает сон, помогает набирать мышечную массу и снижает риск перетренированности.

3. Воля — это фокус, а не ресурс

Многие переоценивают силу воли, начиная с кучи изменений одновременно. Но лучший подход — одно изменение за раз. Сконцентрировав волю на одной новой привычке, вы формируете автоматизм. После этого высвободившаяся энергия направляется на следующую цель. Так строится устойчивый прогресс — медленно, но навсегда.

Как не надо: аффирмации с фальшью

Позитивные установки вроде "Я силён и уверен" могут вызывать внутренний протест, если мозг в них не верит. Вместо этого стоит фокусироваться на самой идее, например, просто на слове "сила". Это вызывает нужное состояние без конфликта и сопротивления. Попробуйте перед тренировкой 2 минуты сосредоточиться на понятии "сила" — и почувствуйте разницу.

Уточнения

Аффирма́ция (от лат. affirmatio - утверждение, подтверждение) — утвердительное (положительное) суждение.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Сейчас читают
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Авто
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели Аудио 
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Экономика и бизнес
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит Аудио 
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них
Новости спорта
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Сводка с фронта: Курская область будет освобождена в апреле, сбит ещё один истребитель F-16 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Последние материалы
Ефремов начал новую жизнь: религия, уединение и визит к могиле погибшего в ДТП водителя
ТОП-5 советских мотоциклов, которые легко восстановить
Кисло будет не всем: в России резко подорожают лимоны
Почему дыхание через рот меняет внешность и разрушает организм
Это не способ увековечить имя: близкий друг Техника раскрыл, чем фанаты оскорбили память рэпера на Арбате
Эта головная боль может разрушить жизнь — и вы не узнаете сразу
Маленькая жемчужина Пелопоннеса, где история оживает среди камней
Вот что случится, если вы замените обычную колу этим напитком из трёх ингредиентов
Каждый день понемногу: как еда из супермаркета медленно убивает кошку
Один куст на подоконнике — и ваши супы больше не будут прежними
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.