Фокусируйся не на теле, а на слове: как идея "сила" работает лучше аффирмаций

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мир спорта и фитнеса долгое время делился на два лагеря: рациональные приверженцы "западных" тренировок и те, кто ценит осознанность, расслабление и йогу. К счастью, сегодня границы размываются, и лучшее из обоих миров начинает работать в тандеме.

Фото: commons.wikimedia.org by PuraVida_Fotografie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Медитация

Вот 3 практики, которые помогут интегрировать тело и разум в любую фитнес-программу, а также один популярный метод, который часто срабатывает наоборот.

1. Расслабление в напряжении

Первое, чему стоит научиться в тренировке — это уметь оставаться расслабленным даже в усилии. Это просто: достаточно следить за расслабленным лицом и непрерывным дыханием. Если мышцы излишне напряжены — это всегда видно по выражению лица. А если лицо расслаблено, то и всё тело работает эффективнее. Одна простая установка помогает устранить лишнее напряжение и добиться прогресса без перегрузок.

2. Медитация — залог восстановления

Медитация — мощная практика, которая помогает снизить стресс, ускорить восстановление и удерживать тело в состоянии "спокойной готовности". При регулярной практике она снижает уровень кортизола, что улучшает сон, помогает набирать мышечную массу и снижает риск перетренированности.

3. Воля — это фокус, а не ресурс

Многие переоценивают силу воли, начиная с кучи изменений одновременно. Но лучший подход — одно изменение за раз. Сконцентрировав волю на одной новой привычке, вы формируете автоматизм. После этого высвободившаяся энергия направляется на следующую цель. Так строится устойчивый прогресс — медленно, но навсегда.

Как не надо: аффирмации с фальшью

Позитивные установки вроде "Я силён и уверен" могут вызывать внутренний протест, если мозг в них не верит. Вместо этого стоит фокусироваться на самой идее, например, просто на слове "сила". Это вызывает нужное состояние без конфликта и сопротивления. Попробуйте перед тренировкой 2 минуты сосредоточиться на понятии "сила" — и почувствуйте разницу.

Уточнения

Аффирма́ция (от лат. affirmatio - утверждение, подтверждение) — утвердительное (положительное) суждение.

