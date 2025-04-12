Тело больше нормы? Йога только выиграет от этого

Когда мы думаем о йоге, перед глазами возникает картинка стройной, загорелой женщины, выполняющей сложные асаны на пляже. Но можно ли представить человека в теле, занимающегося йогой? Если да — прекрасно. Если нет — пора пересмотреть стереотипы.
Йога подходит любому телу, вне зависимости от размера. В Индии, на родине йоги, практиковали её люди самых разных форм. И дело вовсе не в внешнем виде, а в намерении — быть внимательным к себе.
Она низкоударная: не травмирует суставы и мышцы.
Она помогает справиться со стрессом, тревогами и негативным мышлением.
Глубокое дыхание и осознанность улучшают самооценку и внутренний настрой.
Важно, чтобы учитель умел работать с разными типами тел. Если чувствуешь дискомфорт — ищи другого. Главное — быть в безопасности и получать поддержку.
Используй кирпичи, ремни, одеяла. Это не "читерство", а способ адаптировать практику под себя.
Медленные практики (йога-нидра, хатха, йин-йога) не хуже быстрых. Они развивают гибкость, силу и улучшают нервную систему.
Боль — не часть йоги. Отличай дискомфорт от травмы. Уважай сигналы тела.
Если ты делаешь планку с весом 80-100 кг, ты поднимаешь больше, чем многие в спортзале. Это уже силовая тренировка!
Шире расставленные ноги дают устойчивость и комфорт.
Если живот или грудь мешают — аккуратно перемести их. Это нормально, просто об этом не говорят на обычных занятиях.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.