Тело больше нормы? Йога только выиграет от этого

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда мы думаем о йоге, перед глазами возникает картинка стройной, загорелой женщины, выполняющей сложные асаны на пляже. Но можно ли представить человека в теле, занимающегося йогой? Если да — прекрасно. Если нет — пора пересмотреть стереотипы.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Йога подходит любому телу, вне зависимости от размера. В Индии, на родине йоги, практиковали её люди самых разных форм. И дело вовсе не в внешнем виде, а в намерении — быть внимательным к себе.

Почему йога — это именно то, что нужно

Она низкоударная : не травмирует суставы и мышцы.

Она помогает справиться со стрессом , тревогами и негативным мышлением.

Глубокое дыхание и осознанность улучшают самооценку и внутренний настрой.

Как упростить практику

1. Найди подходящего преподавателя

Важно, чтобы учитель умел работать с разными типами тел. Если чувствуешь дискомфорт — ищи другого. Главное — быть в безопасности и получать поддержку.

2. Работай с гравитацией, а не против

Используй кирпичи, ремни, одеяла. Это не "читерство", а способ адаптировать практику под себя.

3. Замедлись

Медленные практики (йога-нидра, хатха, йин-йога) не хуже быстрых. Они развивают гибкость, силу и улучшают нервную систему.

4. Прислушивайся к телу

Боль — не часть йоги. Отличай дискомфорт от травмы. Уважай сигналы тела.

5. Вес — твоя сила

Если ты делаешь планку с весом 80-100 кг, ты поднимаешь больше, чем многие в спортзале. Это уже силовая тренировка!

6. Расширяй стойки

Шире расставленные ноги дают устойчивость и комфорт.

7. Не бойся поправить себя

Если живот или грудь мешают — аккуратно перемести их. Это нормально, просто об этом не говорят на обычных занятиях.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

