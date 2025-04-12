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60 сигарет в одной дозе: снюс под видом конфеты рушит жизнь подросткам

2:10
Здоровье

Бездымный табачный продукт снюс становится всё популярнее среди подростков, но последствия его употребления куда серьёзнее, чем принято думать. По словам пульмонолога д-ра Софии Ангеловой, одна доза снюса содержит столько никотина, сколько 60 сигарет.

Магазин вейпов
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grznár, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Магазин вейпов

"Никотина в снюсе в разы больше, чем в обычной сигарете. Это вызывает не только быструю зависимость, но и повышает риск возвращения к традиционному курению", — подчёркивает д-р Ангелова.

Снюс — не конфета

Особую тревогу вызывает то, что дети воспринимают снюс как жевательную "вкусняшку".

"Они глотают слюну с никотином, и вещество сразу попадает в организм. Это крайне опасно", — предупреждает врач.

Снюс может стать причиной рака ротовой полости, пищевода, желудка и поджелудочной, вызывать воспаления, потерю зубов и аллергии.

Хотя в развитых странах курение сокращается, табачная индустрия предлагает вейпы, электронные сигареты и устройства с нагревом, маскируя вред за новыми форматами.

"Ароматизаторы в вейпах делают пары ещё токсичнее — они вредят сосудам и дыхательной системе", — говорит Ангелова.

На рынке уже появились вейпы с гексагидроканнабинолом, аналогом ТГК. В Болгарии зарегистрирован трагический случай: подросток погиб после употребления такого устройства.

Цифры, от которых не отвернуться

  • Более 30% болгар курят — в два раза больше, чем в среднем по ЕС.

  • 15-летние девушки — первые в ЕС по уровню курения, юноши — на втором месте.

  • Каждый год около 3000 болгар заболевают раком лёгких.

  • 700 млн детей по всему миру подвергаются пассивному курению, 166 тыс. умирают ежегодно.

"Если курила мать во время беременности — риск астмы у ребёнка увеличивается в 1,5 раза. Если курила и бабушка — риск возрастает до 2,6 раз", — подчёркивает д-р Ангелова.

Уточнения

Гексагидроканнабинол (ГГК, HHC) - гидрогенизированное производное тетрагидроканнабинола (ТГК), природный фитоканнабиноид, изредка обнаруживаемый в следовых количествах в растениях Cannabis sativa, также может быть получен синтетически посредством гидрирования экстрактов каннабиса. ГГК был впервые синтезирован в 1923 году Роджером Адамсом с использованием природного ТГК, содержащегося в Cannabis sativa.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Бахарева Неля
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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