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Секрет мгновенного облегчения: вот как оргазм помогает при мигрени

1:15
Здоровье

Американский невролог Меган Доннелли заявила, что оргазм помогает снизить симптомы мигрени, но этот метод подходит не всем.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Некоторые люди так, наоборот, усугубят состояние, пишет Daily Mail.

Напомним, что мигрень характеризуется интенсивной пульсирующей болью, тошнотой и повышенной чувствительностью к свету и звукам. Этот тип головной боли может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней, что значительно снижает работоспособность.

Ученые все еще ищут способы для облегчения приступов и часто рассматривают немедикаментозные подходы. Так, около 60 процентов испытуемых отметили, что после оргазма их самочувствие стало намного лучше.

Ученые связывают это с резким повышением уровня "гормонов счастья": дофамина, серотонина и эндорфинов.

Специалист рекомендует пациентам с мигренью проконсультироваться с врачом насчет возможности применения сексуальных практик как одного из методов облегчения симптомов.

Выбор такой стратегии должен учитывать индивидуальные особенности каждого пациента и тип головной боли, чтобы избежать ухудшения состояния, сообщает "СЭ".

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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