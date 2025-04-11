Секрет мгновенного облегчения: вот как оргазм помогает при мигрени

Американский невролог Меган Доннелли заявила, что оргазм помогает снизить симптомы мигрени, но этот метод подходит не всем.
Некоторые люди так, наоборот, усугубят состояние, пишет Daily Mail.
Напомним, что мигрень характеризуется интенсивной пульсирующей болью, тошнотой и повышенной чувствительностью к свету и звукам. Этот тип головной боли может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней, что значительно снижает работоспособность.
Ученые все еще ищут способы для облегчения приступов и часто рассматривают немедикаментозные подходы. Так, около 60 процентов испытуемых отметили, что после оргазма их самочувствие стало намного лучше.
Ученые связывают это с резким повышением уровня "гормонов счастья": дофамина, серотонина и эндорфинов.
Специалист рекомендует пациентам с мигренью проконсультироваться с врачом насчет возможности применения сексуальных практик как одного из методов облегчения симптомов.
Выбор такой стратегии должен учитывать индивидуальные особенности каждого пациента и тип головной боли, чтобы избежать ухудшения состояния, сообщает "СЭ".
Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей.
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