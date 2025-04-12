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Косметика и зубная паста: как неправильное время чистки губит вашу кожу

1:07
Здоровье

Неправильное время для чистки зубов может негативно сказаться на здоровье кожи. Об этом сообщил врач Ри Адель. Так происходит из-за фтора в зубной пасте.

Зубные щётки
Фото: Андерсон Манчини is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Зубные щётки

Да, он несет пользу для зубов, но может легко вызвать раздражение и другие проблемы при контакте с кожей. Остатки зубной пасты, попадая на обработанные косметическими средствами участки кожи, особенно вокруг рта, могут спровоцировать развитие периорального дерматита. Это воспаление, сопровождающееся покраснением, сухостью и появлением мелких прыщиков.

Часто этот вид дерматита встречается у женщин от 25 до 45 лет. Его также связывают с использованием такой косметики, как стероидные крема и увлажнители.

Чтобы не допустить периорального дерматита, врач советует сначала чистить зубы, потом умыться и уже после этого наносить средства по уходу за кожей.

Тем, кто столкнулся с проблемой периорального дерматита врачи рекомендуют пользоваться зубными пастами без содержания фтора.

Уточнения

Фтор (химический символ — F, от лат. Fluorum; устар. «флюор») — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA) второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 9.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
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