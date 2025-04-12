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Кости крепче, чем у 20-летних: что есть, чтобы не бояться остеопороза

2:20
Здоровье

Хрупкость костей — не только возрастная проблема. Чтобы кости оставались прочными, организму ежедневно нужны ключевые микроэлементы и витамины. Вот что стоит добавить в рацион, чтобы избежать остеопороза и переломов.

Сливочный сыр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сливочный сыр

Зелёные овощи

Капуста, брокколи, шпинат и кресс — не только источники кальция, но и витамина K, который помогает закреплять кальций в костной ткани. Такие продукты полезны в любом возрасте.

Бобовые, семена и орехи

Фасоль, нут, чиа, льняное семя, кунжут и миндаль богаты не только кальцием, но и магнием, фосфором, белком и полезными жирами. Это мощный "костный коктейль", особенно веганам и тем, кто не переносит молочку.

Рыба с костями

Сардины (вместе с косточками) и лосось содержат не только кальций, но и витамин D, который помогает усваивать этот минерал. Без витамина D кальций попросту не дойдёт до костей.

Грибы, яйца и обогащённые продукты

Яйца, грибы, а также растительные напитки и каши с добавленным витамином D тоже поддерживают костную систему. Обратите внимание на маркировку — в составе должен быть указан витамин D.

Молочные продукты

Молоко, сыр и йогурт — классика для крепких костей. Для людей с непереносимостью лактозы подойдут растительные альтернативы с кальцием и витамином D.

Солнце — бесплатный источник витамина D

Ежедневное пребывание на солнце в течение 20-30 минут (в часы с 10:00 до 15:00) способствует выработке витамина D в коже. Чем темнее кожа и севернее регион, тем больше времени потребуется.

Физическая активность

Ходьба, бег, силовые тренировки — всё это помогает укрепить костную массу. Движение — главный союзник костей в любом возрасте.

Когда нужна добавка

После 50 лет (у женщин — с менопаузой, у мужчин — с андрогенным снижением гормонов) может понадобиться приём кальция и витамина D. Но только по показаниям врача — переизбыток опасен, может привести к камням в почках и кальцинозу сосудов, сообщает MedPulse.

Уточнения

Кальций в живых организмах играет важную регуляционную и структурную роль. Кальций (Ca2+) — распространенный макроэлемент в организме растений, животных и человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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