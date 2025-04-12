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Как легче переносить магнитные бури: советы для метеозависимых

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Здоровье

Нужно следить за давлением в период магнитных бурь. Кандидат медицинских наук Константин Спахов объяснил, как метеочувствительным людям облегчить состояние.

Магнитная буря
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Магнитная буря

"Крайне важно избегать всего, что работает на повышение давления: избыточного потребления соли, напитков с кофеином (чай, кофе, газировки, энергетики), крепкого алкоголя, стрессов", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Он советует регулярно мерить давление. Если же вы почувствовали недомогание, тут же исключите любую активность. В случае, если состояние становится хуже, обратитесь за медицинской помощью.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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