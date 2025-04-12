Как легче переносить магнитные бури: советы для метеозависимых

Нужно следить за давлением в период магнитных бурь. Кандидат медицинских наук Константин Спахов объяснил, как метеочувствительным людям облегчить состояние.
"Крайне важно избегать всего, что работает на повышение давления: избыточного потребления соли, напитков с кофеином (чай, кофе, газировки, энергетики), крепкого алкоголя, стрессов", — цитирует эксперта "Чемпионат".
Он советует регулярно мерить давление. Если же вы почувствовали недомогание, тут же исключите любую активность. В случае, если состояние становится хуже, обратитесь за медицинской помощью.
Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.